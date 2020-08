Kas Eesti suudaks koroonakriisi laienedes pallimängud „mulli” panna?

Suvel hakkasid Eestis koroonaviirusega nakatumise näitajad järjest vähenema, kuid praegu seisame terviseameti sõnutsi silmitsi tõsiasjaga, et uue puhangu oht on suur. See mõjutab kõiki inimesi vähemalt rohujuuretasandil, kuid annab mõtteainet ka spordialaliitudele.