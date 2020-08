Laupäeval Gruusiaga ja mõned päevad hiljem Armeeniaga kohtuv Eesti jalgpallikoondis sai nädalavahetusel äreva uudise. Selgus, et FC Flora esiväravavaht, 23-aastane Matvei Igonen sai Premium liiga kohtumises vigastada. Seni viitas kõik sellele, et just Igonen kaitseks eelseisvates matšides eestlaste väravat. Tema trauma võib tähendada, et koondisse naaseb mõni vanameister.