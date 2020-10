Karol Metsa Saudi Araabiasse siirdumise valguses. Millised on kõige rikkamad liigad, kus eestlased mängivad?

Saudi Araabiasse siirdumise järel tunnistas ka Mets ise, et Stockholmi AIK-ist lahkumise üheks põhjuseks oli senisest tunduvalt suurem palganumber. Jalgpallimaailma kõrgliigade edetabelis on Saudi Araabia palga maksmise mõistes ülikõrgel 11. positsioonil. Aasias saab suuremat töötasu ainult Hiinas (keskmine palk ligemale üks miljon eurot aastas). Saudi Araabias makstavad palgad on suuremad isegi tugevate Belgia, Hollandi ja Portugali kõrgliigade keskmistest tasudest. Millised on kõige rikkamad liigad, kus eestlased praegu mängivad ja millised on nende liigade keskmised töötasud?