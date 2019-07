Karol Metsa koduklubi tõusis Rootsi kõrgliiga liidriks

AIK lõi mõlemad väravad teisel poolajal, Karol Mets tegi kaasa kõik 90 minutit, vahendab Soccernet.ee.

Rootsi kõrgliiga mullune meister on viimasel ajal sattunud suurepärasesse vormi. Pärast 30. juuni viigimängu suurima konkurendi Malmöga on võetud neli võitu järjest, kusjuures oma puur on puhtana hoitud viies järjestikuses mängus.

Tabelis tõusis AIK punktise eduga liidriks, Malmö peab oma 17. vooru mängu täna Östersundis.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee.