Karol Metsa klubivahetus on õhus: Eesti koondise kaitsja on siirdumas Rootsi kõrgliigasse

Spekulatsioonid selle üle, et 25-aastane viljandlane võib Bredast lahkuda, said Hollandi meedias alguse juba eelmisel nädalal. Eelmisel laupäeval jäi üleminekusoovi esitanud eestlane Breda koosseisust välja, tänases trennis saatis peatreener Metsa Hollandi meedia teatel tagasi riietusruumi, kuna "tema mõtted ei olnud õiges kohas".

Metsa uueks klubiks peaks olema valitsev Rootsi meister Stockholmi AIK, kes otsib asendust USA-sse siirduvale keskkaitsjale Robin Janssonile.

Liigataseme mõttes oleks kindlasti tegemist väikese sammuga tagasi: Hollandi meistrivõistlused on UEFA koefitsiendi järgi Euroopas tasemelt 12. kohal, Rootsi kõrgliiga on selles arvestuses 22. kohal.

AIK näol on tegemist valitseva Rootsi meistriga, kes võtab sel suvel osa ka Meistrite liigast. On vähetõenäoline, kuid sugugi mitte võimatu, et AIK saab loosiga vastaseks just Eesti tšempioni Nõmme Kalju.

Rootsi kõrgliigahooaeg algab märtsi viimasel päeval. AIK esimeseks vastaseks on mullu Euroopa liigas ilma teinud Östersund.

Rootsi kõrgliiga: