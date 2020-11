Karol Mets: teadsime, et pisidetailid võivad määravaks saada

Itaalia asus juhtima Vincenzo Grifo 14. minuti ilusa tabamuse järel. 27. minutil suurendas järjekordse kauni löögiga itaallaste eduseisu Federico Bernardeschi. Teisel poolajal lõid võõrustajad penaltitest veel kaks väravat.

"Kindlasti oli raske. Teadsime, et pisidetailid võivad saada määravaks. Esimese kahe värava puhul oli tegemist meistriklassiga, löödi väga kvaliteetselt ära. Teadsime, et nad otsivad palle liini taha ja püüdsime neid suruda meie blokki sisse, seal olla agressiivsed ja võita duelle. Paraku on tablool 4:0 ja mingit rahulolu seisu poolest ei ole."

Kuidas jäid rahule oma nooremate kolleegidega, eriti debütant Markus Soometsaga?

"Kindlasti jäin rahule. Ta hoidis pea külmana, võitis palju duelle ja oli selgelt pildis, töötas 90 minutit väga hea intensiivsuse ja tempoga. Tubli oli. Olen tema esitusega väga rahul."

Mida Eesti koondis enda kohta täna teada sai?

"Meie palliga mäng ei olnud piisav. Kui sellise meeskonna vastu ainult kaitses oled, tulevad väga pikad 90 minutit. Nad tegid väga kvaliteetset pressingut. Meil oli neid käike leida väga keeruline. Nad liikusid väga distsiplineeritult ja õigesti, meie tsoonid olid kõik kinni pandud, meie palliga tagant tulema ei saanud. Kui sa neid ise nii palju survestada ei suuda, siis see laviin tuleb sulle selga ja eks ta nii oligi."

Mis oleks sellisel juhul vasturohi? Mida peaks paremini tegema?

"Arvan, et nii üht kui teist. Peab videost üle vaatama. Võib-olla on mingid kohad, kus saab liikuda ja avaneda paremini, et tekiks see ruum."

Kas kasulikum on mängida sõprusmänge nõrgemate või tugevamatega?

"Mõlemad on väga kasulikud. Nõrgemate vastu saad enesekindlust tõsta ja väravaid lüüa, tugevamate vastu end testida ja näha, mis seisus oled, mille kallal on veel vaja tööd teha. Eestile pole ükski mäng lihtne."

Milline emotsioon meeskonnas hetkel valitseb?



"Mängijad teavad, et tuleb pea püsti hoida. Punktilahingud algavad nüüd. Kindlasti andsime kõik, mis meis oli, aga teame ka, et nüüd enam mingit reservi ei ole. Peame panema käigu juurde, et punktimängudes edukad olla."