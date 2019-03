Karol Mets: saan aru Hollandi fännide pahameelest, aga nemad ei saa aru minust

Hakkas Hollandi aeg end sinu jaoks ammendama või oli sul seal meeskonnas kuidagi ebamugav olla?

Ei ütleks, et ammendama hakkas, sest Hollandi jalgpall on ikkagi väga-väga lahe. Kellel võimalust on, kindlasti minge ja proovige! See on väga-väga äge. Arvan, et see võimalus tuli mulle lihtsalt parimal võimalikul ajal. Sellel hetkel, selles olukorras ma tundsin, et see on midagi, mida ma tahan teha ja nii ma hakkasin seda asja ajama.

On sul juba Stockholmis sinu võimalikust rollist juttu tehtud või need vestlused ootavad alles ees?

Nagu ma aru sain, osteti mind ikkagi põhimängijaks, aga täpsemad ja suuremad rollid arutame veel tulevikus läbi.

Mis sulle öeldud on, millised Stockholmi ambitsioonid sel hooajal on? (liiga stardib märtsi viimasel päeval – toim).

Põgusalt on räägitud. Eesmärgid on ikka meistritiitlit kaitsta ja Meistrite liigas hästi esineda. Suuremad eesmärgid on kõigile selged.

Stockholmil on ka teada-tuntud värvikad fännid. Kas see ka su otsuses mingit rolli mängis?

Eks ikka vaatad, mis klubi ümber toimub. Nii suurt rolli ei mänginud, aga see on ainult väga suureks boonuseks, kui on pidevalt palju inimesi vaatamas ja derbimängudel 50 000 fänni. See annab jalgpallile kui mängule väga palju juurde! Kui ise saad sel hetkel platsil viibida ja oma meeskonda aidata, siis on see ainult puhas boonus ja nauding.





Viimased nädalad on olnud üsna tormilised. NAC Breda peatreener saatis sind viimane kord lausa treeningult ära, sest sinu kehakeel polnud enam see, mis pidanuks olema. Kuidas sa seda enda vaatevinklist kommenteeriksid?

Vastab täielikult tõele. See oli minu ja klubi vaheline arusaamatus, millest tulenevalt puudus mul emotsioon trenni teha täielikult. Treener nägi selle läbi ja ütles, et võid sisse minna. See oli natuke meie mõlema viga, aga kindlasti oleks mina suutnud ennast suurema tahtmise korral kokku võtta ja see trenn ära teha nii, et keegi midagi aru ei saa. Tol hetkel oli mul mentaalselt raske seal olla.



” Läksin talle ütlema, et minu vastu tunneb üks Rootsi klubi huvi, olen sellest väga huvitatud ja kui võimalik, sooviksin minna. Selle peale ta ütles: "Su pea ei ole hetkel siin, ma ei saa sind meeskonnaga kaasa võtta." Karol Mets



Treener eemaldas sind mängult, kui kuulis, et sa tahad klubi vahetada?

Läksin talle ütlema, et minu vastu tunneb üks Rootsi klubi huvi, olen sellest väga huvitatud ja kui võimalik, sooviksin minna. Selle peale ta ütles: „Su pea ei ole hetkel siin, ma ei saa sind meeskonnaga kaasa võtta.” Mida ma täielikult aktsepteerin. Ta käitus täiesti õigesti.

Saad sa ka kohaliku meedia ja fännide pahameelest aru?

Väljaanne BN DeStem nimetas Metsa pealkirjas suisa dissidendiks ning tõi välja, et ka Bredasse siirdus eestlane kaks suve tagasi Norra klubist Stavangeri Vikingist olukorras, kus Viking vaevles tabelipõhjas.



Jah, saan nende pahameelest aru, aga nemad ei saa aru minust. Paraku on neid rohkem kui mind ja nii see kaalukauss sotsiaalmeedias nende kasuks paratamatult pöördub.