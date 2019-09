Karol Mets: rõõm kogeda, et publik on siiski veel meie taga

"Pisiasjad said lõpuks määravaks, aga kindlasti teine värav teise poolaja alguses võttis nende jaoks pinged täielikult maha. Meil oli plaan: kui seis jääb kauem selliseks, siis kindlasti mingid võimalused tekivad ja oleksime rohkem riske võtnud. Kahjuks tuli teine värav liiga varajases faasis. See tegi neil elu väga mugavaks," nentis Mets.

Kaks esimest väravat, mis olid üpriski sarnased ja said alguse hollandlaste kvaliteetsetest tsenderdustest värava ette, võttis Mets kokku nii: "Nende tsenderduste kvaliteet on hoopis teisel tasemel. Meil on ruumi parandamiseks nii tsenderduste blokeerimisel kui ka ise kastis teistmoodi positsioneerimisel. Need tulevad nii kõrge kvaliteediga, et kui paned jala vahele, võib vabalt ka omale minna - väga õhuke jää."

Mets leidis kaotusmängust ka omajagu positiivset, eriti ründetegevusest: "Mingis faasis lasid nad meil isegi mängida. Suutsime esimesest faasist teise tulla, palli hoida ja jõuda lõppfaasi, kuhu nad koondasid jõud kokku ja nii oligi seal raske käike leida. Mõned löögid ja ärevad olukorrad tekitasime. Meil oli palliga võimalusi. Ei saaks öelda, et ainult kaitses istusime ega suutnud momente tekitada."

Karol Mets ja Memphis Depay Sputnik/Scanpix

Kurva tabeliseisu (5 mängu, 0 võitu, väravate vahe 2:18) võttis Mets kokku sõnadega: "Teame, mis seisus me oleme ega ole selle üle õnnelikud. Töö peab jätkuma. Peame võtma kaasa positiivse, analüüsima vigu ja ma ütlen, et need punktid tulevad, kui oleme ise juled ja suudame palliga võimalusi tekitada. Ainult kaitses istudes mänge ei võideta. Peame ka ise suutma palliga ohtlikud olla."