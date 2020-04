Karol Mets olukorrast Rootsis: Eesti liikumispiirangud tunduvad siin toimuvaga võrreldes uskumatud

Võrreldes Eestiga on Rootsi valitsuse koroonaviiruse tõkestamise meetmed tunduvalt lõdvemad. Koolid ja kaubanduskeskused on endiselt avatud. Spordivõistlusi ei toimu, kuid kõrgliigaklubide treeningud käivad. Metsa sõnul valmistub klubi hetkel 16. mail toimuvaks karikasarja poolfinaaliks ning jalgpalliliit on avaldanud lootust liigamänudega juuni esimesel nädalavahetusel algust teha.

"Alguses tegime ka meie treeningutes kahenädalase pausi ja harjutasime individuaalselt, kuid 1. aprillist hakkasime uuesti koos treenima. Tänaseks oleme kuus-seitse trenni teinud, järgides Rootsi jalgpalliliidu juhiseid kontaktide vältimise kohta. Üksteise vastu mängimist ei ole, teeme vaid söödu-jooksu harjutusi ja lihvime taktikat. Pärast lihavõttepausi on lubatud jälle täiega edasi treenida," rääkis Mets Delfile ja Eesti Päevalehele.

Ühtegi ametlikku koroonaviirusejuhtumit Metsa klubis olnud pole. Üks AIK mängija oli küll haige ja püsis kaks nädalat kodus, aga koroonaviiruse testi talle ei tehtud. Enda tervise pärast Mets väga ei muretse. "Otsest hirmu enda ega elukaaslase pärast ei ole. Tunnen, et olen tugevam kui see viirus, mis muidugi ei tähenda, et teised seda oleksid. Käitume ikka vastutustundlikult. Ei käi nendes kohtades, kus meil muidu on meeldinud käia. Käime rohkem pargis," ütles ta.

Eestis kehtestatud liikumispiirangud - eelkõige 2+2 reegel - tunduvad Metsale uskumatud. "Kui meedia sellest ei räägiks, ei teakski, et üldse midagi toimub. Elu on siin rahulik. Stressi või pinget viiruse leviku osas ma küll ei taju. Inimestel soovitatakse muidugi järgida ohutusnõudeid ja vältida rahvarohkeid kohti. Ma Eesti uudiseid ei loe, aga olen kuulnud, et teil võib õues kaks inimest korraga ringi liikuda ja distantsi peab hoidma. Ma ei suuda seda uskuda. See, mis siin ja Eestis toimub, on kaks erinevat asja," lausus Mets.

"Eks seda näitab lõpptulemus, kas Rootsi lähenemine on õige või mitte. Mul kindel seisukoht puudub, kuigi mulle endale sobib samuti mitte nii paanikat külvav olukord. Lõppkokkuvõttes teed sa oma valikud ise - kuhu lähed või kus liigud. Mulle tundub, et rootslased usaldavad oma valitsust ja on üldiselt vastutustundlikud."