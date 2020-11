Karol Mets klubivahetusest, koondisest eemale jäämisest ja manipulatsioonist jalgpalliturul

Oktoobris liitus Rootsi kõrgliigas Stockholmi AIK-is mänginud Mets üllatuslikult Saudi Araabia klubi Al-Ettifaqiga. Ülemineku tõttu jäi ta eemale oktoobrikuisest koondiseaknast, mis tekitas Eestis palju kõneainet. Nüüd on Mets koondises tagasi, et aidata Eestit sõprusmängus Itaaliaga ning kahes Rahvuste liiga matšis Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga. Koondiseakna eel antud intervjuus selgitas Mets lähemalt, kuidas tekkis võimalus eksootilisse liigasse siirduda, miks ta ikkagi Eesti koondisega oktoobris liituda ei saanud ja kuidas ta kohaliku eluga kohanenud on.