Karol Mets jäetakse rahule? Besiktas ostis keskkaitsja hoopis Hispaaniast

Väidetavalt oli Besiktasi peatreener Abdullah Avci Metsa teenetest väga huvitatud ning kuuldavasti olid klubid omavahel isegi kontaktis, ent on võimalik, et AIK ei soovinud eestlasest lahti öelda. Esiteks on Rootsi meistril parasjagu käsil euromängud, teiseks liitus Mets AIK-ga alles äsja ning tema eest küsiti ilmselt suhteliselt kopsakas summa.

Nüüd on Besiktas aga teatanud, et käed on löödud hoopis 30-aastase Ruiziga, kes siirdub Türgisse Villarrealist. Varem ka Espanyoli, Napolit ja Valenciat esindanud Ruiz sõlmis Besiktasiga kolmeaastase lepingu.

https://twitter.com/Besiktas/status/1159056717541511168