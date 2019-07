Karol Mets Besiktasi huvist: ilmselt olen midagi väga hästi teinud

Besiktasi jaoks teeb olukorra keeruliseks aga tõsiasi, et Mets siirdus alles märtsikuus Stockholmi AIK-sse ning sõlmis seal kolmeaastase lepingu. Ühest küljest soovib AIK kindlasti Metsa kasutada käimasolevates euromängudes, teisest küljest küsitakse eestlase eest ilmselt tema pika lepingu tõttu mitu miljonit eurot.

AIK spordidirektor Björn Wesström sõnas rootslaste Fotbollskanalenile, et ta ei usu, et sel suvel kaubaks läheb. "Isegi kui oleksime Besiktasiga kontaktis olnud, siis me ei räägiks sellest Türgi meedias, see ei ole meie stiil," sõnas Wesström. "Me ei osta üldiselt mängijaid selleks, et neid poole aasta pärast edasi müüa. Kui nii läheb, oleks see muidugi fantastiline lugu, aga oleksin väga üllatunud, kui me ta müüksime."

Mets ise jäi samuti reserveerituks, kuid tõdes, et isegi kuulujutud Besiktasi huvist on teatud mõttes auasi. "Kui nende poolt tõesti huvi on, siis järelikult olen midagi väga hästi teinud. Tegu on suure klubiga. Praegu keskendun aga vaid kohtumistele Siriuse ja Maribori vastu," sõnas 26-aastane eestlane.

"Jalgpall on juba kord selline, kuid kui peaksin AIK-st lahkuma, peaks see olema millegi tunduvalt parema vastu. AIK üle trumpamine pole selles mõttes teiste klubide jaoks lihtne, olen siin õnnelik."

Besiktasi poolelt tunneb Türgi meedia väitel Metsa vastu suurt huvi eelkõige meeskonna peatreener Abdullah Avci, kes on varem olnud muuhulgas ka Türgi koondise juhendajaks.