Karol Mets aitas koduklubil Rootsi tippude heitluses taga nulli hoida

AIK on valitsev Rootsi meister ja kokku on neil auhinnakapis kuus liigatiitlit, Zlatan Ibrahimovici kasvatajaklubi Malmö on aga 20 trofeega ajaloo edukaim Rootsi klubi, vahendab Soccernet.ee.

Ka tänavu ollakse kahekesi liigatabeli tipus - pärast tänast viiki on Malmöl esimesena kirjas 31 punkti, AIK on 25 punktiga teisel kohal. Mets tegi suures duellis kaasa kõik 90 minutit.

Artikkel refereeritud portaalist Soccernet.ee.