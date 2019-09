Karol Mets aitas hea esitusega Rootsi suurimas derbis AIK võidule

Mets tegi kaasa kogu kohtumise ning siirdub seejärel Eestisse, kus juba homme Eesti koondis eelseisvate EM-valikmängude eel koguneb.

Sealjuures teenis eestlane mängu eest kõvasti kiitust - sotsiaalmeedias on näiteks välja toodud tema statistika, mis on tõesti muljetavaldav. Üheksa klaarimist, üks blokeering, neli vaheltlõiget, 11 pallivõitmist ja nipet-näpet muudki.

Karol Mets' match vs @DIF_Fotboll in numbers:



9 clearances

1 block

4 interceptions

11 ball recoveries

3/5 ground duels won

5/8 aerial duels won

5 long balls completed

1 clean sheet



You shall not pass🤚 pic.twitter.com/uZXQHgGS6R