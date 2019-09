Karol Mets: 0:8 kaotus Saksamaale pole sündmus, mida keegi tahaks meenutada

11. juunil saadud "sauna" järel rullusid vutikoondises ja alaliidus lahti sündmused, mille tulemusena algab täna Sinisärkidel justkui uus ajajärk. Senine peatreener Martin Reim koos abitreenerite Janno Kivisilla ja Andres Operiga panid vabatahtlikult ameti maha ning vastutusrikast kohta pakuti varem erinevaid noortekoondisi juhendanud Karel Voolaiule, kes selle pikemalt mõtlemata vastu võttis. Vanast treenerite tiimist jäi alles ainult väravavahtide treener Mart Poom, uued tulijad olid Mario Hansi, Aivar Anniste, Ott Meerits ja Vladimir Vassiljev.

Kuna Mainzis nähtud koledused on kõigil värskelt meeles, oli loomulik, et see teema ka sel nädalal koondise pressikonverentsidel aeg-ajalt tõstatati. Nii ka eile, kui Karol Metsalt küsiti, kas antud mäng veel viimastel päevadel meestel veel omavahel jutuks on tulnud.

"Arvan, et see 0:8 võiks jääda sinnapaika. See ei ole mingisugune suur sündmus, millest keegi väga palju rääkida või mida meenutada tahaks," vastas Stockholmi AIK-i keskkaitsja. "Isiklikult arvan, et kõik on väga positiivselt meelestatud. Kõik tulevad ja lähevad treeningule, nägu naerul. See on ainult positiivne märk."

Täna kell 19 pannakse Lilleküla staadionil pall mängu Eesti ja Valgevene kohtumises, esmaspäeval kell 21.45 võõrustab Eesti samas kohas Hollandi koondist.