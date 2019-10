Karl Jakob Hein: loodan, et olen tulevikus järgmine Mart Poom. Vähemalt

Hein sõlmis Arsenaliga 2018. aasta suvel 1+3-aastase lepingu, mille kolme-aastane profikontraht algas tänavu suvel, kirjutab Soccernet.ee. Millised on kolmeks aastaks seatud sihid? "Eesmärk on saada rohkelt mänge. Võib-olla käia vahepeal ära kuskil laenul. Proovida esindusse murda. See on väga raske, aga mitte võimatu. Mul on praeguse seisuga kaks ja pool aastat aega, et sinna jõuda," sõnas 17-aastane Hein.

"Tahan olla tippväravavaht ja mängida jalgpalli Euroopa viies tugevamas liigas. Kõik on mu enda kätes. Ma ise loodan, et olen tulevikus järgmine Mart Poom. Vähemalt," lisab ta.

Loe täispikka intervjuud Soccernet.ee lehelt