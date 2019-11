Karjääri lõpetav Kams: Otepää suusahüppetornist tulin siia ja hakkasin jalgpalli mängima

„Olin selle selgeks mõelnud, et kui ühel hetkel lõpetan, siis saab see olema minu enda tingimustel. Lõpetan heas vormis ja tipus olles. On hea lõpetada, kui võistkond on Eesti meister,“ tunnistas Kams. „Tuleb mõelda ka iseendale ja tervisele. Raio (Piiroja) saatis sõnumi, et miks sa lõpetad, kuna sul hakkas ju just välja tulema.“

Seejärel tõdes Kams, et edasises vestluses märkis Piiroja, et tegelikult on hea lõpetada tervena, mitte katkiste liigestega nagu tema. Edasi olevat endine keskkaitsja pakkunud Kamsile tööd kalamehena, kuid selles osas ei saadud tingimustes kokkuleppele.

Kams tõdes, et karjääri lõpetamise otsuseni jõudis ta suve lõpus ning kergemaks tegi selle ka Flora tänavune tiitlivõit.

Kamsi ootab nüüd järgmisel nädalal veel ees Eesti liiga hooaja viimane mäng Maardus, kus meeskond saab kätte karika. Kui Karel Voolaid saadab talle kutse ka Eesti koondisesse, siis loomulikult on paremkaitsja valmis veel viimast korda sinise särgi selga tõmbama. Ees ootavad mängud Ukraina ja Hollandiga.

Karjäärile tagasi vaadates tõdes Kams, et jalgpallurina sai igati korralik märk maha pandud. Teadupärast oli florakas sportlastee alguses üldse kahevõistleja.

„Ma ei kahetse midagi. Otepää suusahüppetornist tulin siia ja hakkasin jalgpalli mängima. Niisama ei ole siin oldud. Selle taga on päris palju tööd, et nii kaugele jõuda. Oleks võinud mõned hooajad rohkem välismaal mängida, kuid need aastad Floras olid päris kihvtid,“ tõdes Kams, kes lisaks Eestis mängimisele pallis kaks aastat ka Soomes SJK ridades.