Karikafinaali järelkajad | Flora kangelane Henrik Pürg: parema realiseerimise korral oleks meil kõvasti kergem päev olnud

"Kõik teavad, et Narvaga on alati raske. Kui oleksime oma võimalused ära löönud, oleks kõvasti kergem päev olnud. Lõpuks tegime siiski oma ära," ütles 73. minutil nurgalöögi järel peaga võiduvärava löönud keskkaitsja, kel oli sarnaseid võimalusi veel paar tükki. "Sentimeeter siit, sentimeeter sealt... Lõpuks oli see sentimeeter õiges kohas!"

Kuigi Flora jaoks on hooaja eesmärk number üks kaitsta Premium liiga tiitlit, ei tasu Pürgi sõnul ka karikafinaali tähtust alahinnata. "Suures plaanis on tiitlivõit number üks, aga karikafinaali on alati hea võita. See on ikkagi tähtis!" rõhutas ta.

Flora peatreener Jürgen Henn tunnustas Transi väärilise vastupanu eest: "Neil on head mängijad, kes andsid meile täna korraliku lahingu. Mängu algus oli meie poolt päris terav. Transil oli mõni üksik kauglöök, aga me lasime nad poolaja lõpus mängu tagasi. Nad võtsid võimalusest kinni. Teisel poolajal tekitati meile veel mõned hirmutavad momendid. Nende parema realiseerimise korral võinuks tulemus ka teistpidi minna, aga samas jätsime ka ise päris palju lahendamata. Karikafinaali vääriline mäng. Natuke tekitas ka publik närvilisust."

Kuigi Pürgi peale palju nurgalööke mängiti, ei olnud see Henni sõnul teadlik taktikaline valik. "Pigem ei olnud ette planeeritud. Henrik leidis need kohad ise üles. Olid head pallid täpselt sinna, kus Henrik juhtus olema. Pallide kvaliteet kasti oli täna päris hea," ütles Henn.

Transi jaoks olid panused oluliselt suuremad. Kuna Premium liigas jäädi eelmisel aastal kuuendaks, aidanuks karikavõit nad sel aastal Euroopa liigasse ning täiendanuks kukrut 240 000 euro võrra.

"Suurte mängude nimel me mängimegi ja sellest kõik unistavad. Ei usu, et seetõttu kellelgi täna suurem pinge oli. Pigem tulime siia hetke nautima ja fännidele elamust pakkuma. Võitma muidugi ka. Oleme pettunud. Kellelegi ei meeldi kaotada, aga lähme ikkagi, pead kõrgel, platsilt minema, sest tegime hea mängu. Usun, et kõik on uhked, kuidas me võitlesime ja olime viimase sekundini mängus sees," rääkis Transi äärekaitsja Martin Käos.