Karel Voolaid Vihmanni karjääri lõpetamisest: kindlasti oli ta selle põhjalikult läbi mõelnud

Vihmann, kes selle aasta alguseni viibis laenul Šotimaa klubis St Johnstone, ütles FC Flora pressiteate vahendusel, et lõpetab mängijakarjääri isiklikel põhjustel. "Soovin tänada klubi, treenereid ja mängijaid, kelle käe all ja kellega koos ma mänginud olen. Tegemist on isikliku otsusega, mida ma ei kommenteeri," sõnas ta.

Midagi rohkemat polnud lisada ka Flora presidendil Pelle Pohlakul. "Selline oli tema otsus. Meil tuleb seda vaid austada," ütles Pohlak, kelle sõnul lõpetati töösuhe Vihmanniga päevapealt.

"Eestis ei ole sellised uudised just igapäevased, mistõttu pole mul kindlasti hea meel, kui mängija ühel päeval sellise otsusega välja tuleb. Selge see, et Madis on piisavalt intelligentne persoon, kes on selle asja põhjalikult läbi mõelnud, mitte emotsioonide ajel langetanud, umbes et "täna ärkasin üles ja otsustasin"," kommenteeris Karel Voolaid.

Voolaid avaldas, et on praegustest koondislastest just Vihmanniga oma ametiaja jooksul kõige rohkem suhelnud. "Rääkisime eelkõige teemadel, miks tal just Šotimaal pole kõik nii läinud, nagu oleks pidanud - miks ta mänguaega pole saanud ja kuidas saada mängude lainele tagasi. Ta võttis seda asja ikkagi rahulikult ja tundis, et on valmis oma koha eest võitlema ja saab ka treeningutel piisavalt head koormust. Oli ka seda juttu, et pigem lõhnab sedamoodi, et tuleb klubi vahetada. Olin talle heas mõttes toeks ja püüdsin tema tegemistega kursis olla. Ma ei tea, millal ta seda mõtet mõlgutama hakkas. Meie vestluste jooksul ei ole ta neid mõtteid mulle avaldanud, seega ma ei oska spekuleerida, mis see täpne põhjus võis olla," lausus Voolaid.