Karel Voolaid valusa kaotuse järel: olime sunnitud Vassiljevi välja vahetama

Voolaidi sõnul ei oskaks ta hetkel tagantjärele midagi kardinaalselt teisiti teha. "Pigem mitte. Väikesed detailid. Ma ei saa tagantjärele öelda Ragnarile selle Valgevene esimese värava kontekstis, et vehi kätega kõvemini või kallista vastast kõvemini vastu. Meie plaan näitas päris pikkadel episoodidel, et suudame vastastega mängida ja neid raskustesse panna. Sellises mängus käib see pall käest kätte. Raske on eeldada, et Valgevenel üldse võimalusi ei teki, nad on klassiga võistkond, neil on sisu ja kvaliteeti. Nad surusid oma tahtmist peale ja mäng käis käest-kätte."

Algkoosseisus saatis Voolaid tipuründajana platsile Erik Sorga, kes lõi ka värava. Peatreener vihjas, et Rauno Sappinenil näeb ta suuremat rolli esmaspäeval Hollandi vastu, kuigi Sorga esitusega jäi ta rahule. "Tunnetasin seda, et [Sergei] Zenjovi, Vassiljevi ja Sorga vahel võib tekkida hea üksteisemõistmine. Meil olid kokku lepitud kombinatsioonid, mis oleksid ka Sergeile avanud ruumi. Oskan tema [Sorga] võimekust hinnata. Tema andis endast parima ja kasutas seda kvaliteeti, mis tal on. Natuke jääb kripeldama see esimese poolaja läbijooks - see oleks olnud nii talle kui meeskonnale ideaalne algus. Aga jään tema esitusega rahule."

Koduklubis keskkaitsjana mängiv Karol Mets tegutses sedapuhku üle tüki aja taas keskpoolkaitses. "Ma arvan, et ta aitas meil hästi mängu siduda ja üles ehitada just palli valdamisel. Olin talle varem plaani tutvustanud ja Karol on oma universaalsuses sellise kaliibriga mängida, et kui meil on nii Ragnar Klavan kui Joonas Tamm rivis, siis me ei tahtnud ühte nendest kolmest pingile jätta. Tema palliga mäng ja ülesehitus oli minu jaoks täiesti heal tasemel."

Voolaid tõdes, et ta tahaks ka tulevikus võimalikult palju näha, kuidas Eesti koondis kaitsest lühikese sööduga mängu ehitab. "Muidugi tahaksime seda kogu aeg ja me jätkame sellega, mis on meie võimuses. Meie võimuses on asjad, mis vastastega kokku põrgates tulevad lõpuks välja. Kas me suudame sellise mängustiiliga vastaseid surve all hoida? Meil ei kao loomulikult ära kinnine mäng, kus vastased hoiavad rohkem palli, kui kõrgest klassist vastased ei lase meil palli hoida. Tahame tuua mängurütmi ja pallivaldamise selliselt sisse, et püsiks hea tasakaal ja suudaksime ka kaitses korralikult mängida. Kahjuks see lõpptulemuses täna ei avaldunud."

Esmaspäevase Hollandi-mängu kontekstis on Eesti treeneril kavas ka algkoosseisus mõned muudatused teha. "Kindlasti on plaanis neid teha. Ideaalplaan oli varem valmis, aga ma ei saa praegu kindlat numbrit välja tuua. Vaatame mängijate füüsilise ja emotsionaalse seisukorra üle ja meil on kindlasti variante, kuidas hakkama saada."

Oma debüüdil A-koondise treenerina tunnustas Voolaid ka enam kui 7300-pealist publikut. "Väga hea tunne oli, aga lõpus oli väga valus. Enne mängu tunnetasime võistkonnaga, et publik tuleb meile seljataha. Publik oli väga tubli, nad toetasid meid väga kõvasti. Mul on kõikide fännide ees väga-väga kahju, et me ei suutnud lõpuni väärikalt vastu pidada ja miinimumtulemustki kirja saada."

Valgevene koondise peatreener Mihhail Marhel kiitis Eesti koondise esitust ning tõdes, et on sellisel viisil võitmise üle äärmiselt rahul.

"Muidugi oleme väga õnnelikud, et sellise mängu võita suutsime. Meil oli kohati, eriti esimesel poolajal, päris raske, aga meeskond näitas sisu ja suutis võidu võtta. Rõhutasime vaheajal meeskonnale, et nad ei teeks samu vigu mida avapoolajal ning alustasime seetõttu teist poolaega hästim," rääkis sarnaselt Voolaidile koondise eesotsas oma esimese kohtumise pidanud Marhel.

Nägime Eestilt täpselt seda, mida ootasime. Tegu on soliidse meeskonnaga ja meil ei olnud midagi lihtsat," lisas Marhel.