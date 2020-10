Karel Voolaid: tänasel päeval käib nõela heinakuhjast otsimine

Eesti mängis viimati kolmapäeval, kui sõprusmängu raames jäädi 1:3 alla Leedule. "Vaatamata vastastele on tavaliselt igas mängus omavahelisi seoseid. Minu isiklik analüüs Leedu mängust oli väga põhjalik ja silma jäi palju. Jalgpall ongi selline mäng, kui teatud ühed ja samad asjad korduvad, siis tuleb nendega tihedamalt tegeleda. Vahepeal esitab vastane uusi väljakutseid ja tulevad välja uued hädad. Tegime küllaltki põhjaliku analüüsi ja leidsime päris palju asju, mida parandada," võrdles koondise peatreener Karel Voolaid sõprusmängu homse kohtumisega.

Voolaid sõnas, et rohkem analüüsiti kaitsetegevust ja erinevatele olukordadele reageerimist. "Peamised on ilma pallita tegevused. Kui üldiselt rääkida, siis tuleb pallita mängus praegusest oluliselt parem olla. See ei ole seotud ainult kaitsmisega, vaid üleüldise tegevusega."

"Põhja-Makedoonia on küllaltki keeruline vastane," sõnas Voolaid homse vastase kohta. "Neil pole üht kindlat suurt nõrkust ja see iseloomustab tavaliselt tugevaid võistkondi. Nad on kaasaaegse mängustiiliga võistkond ja neil on ka individuaalselt tipptasemel oskused olemas," rääkis peatreener.

Võrreldes eestlastega on makedoonlastel üks puhkepäev vähem. Põhja-Makedoonia mängis neljapäeval Kosovoga, keda võideti 2:1. Kusjuures tegu oli EM-i play-offi matšiga, mitte sõpruskohtumisega. "Ma arvan, et Makedoonial pole väga vahet. Me ei saa tuua eeliseks, et nad on meist vähem puhanud. Mäng hakkab pihta ja tõenäoliselt on kolmveerand mängu ajast neil energiat üsna palju. Me ei hakka rajama strateegiat viimase 15 minuti peale. Oleks väga naiivne loota, et nad ära väsinud oleks."

Võrreldes Leedu sõprusmänguga, saab pühapäeval oodata koosseisus teatud muudatusi. "Tänases päevas on meie treeneritetiimis parim optimaalne valik olemas. Kolmapäevane matš polnud päris selline, et kui keegi teeb supermängu, siis on kohe tehtud mees."

Voolaid tõi näiteks Pavel Marini, kes sai kolmapäeval kirja eestlaste auvärava. "Väga kriitiliselt vaadates võiks ta koondisest koondisest koju saata ja positiivselt vaadates võiks ta homme mängima panna. Kui sa oled kahe vahel, siis sa võid teda mängitada, aga ei pea ka. Niimoodi me mängijaid jälgimegi. Meie silmis on parim kooslus viimase hetke hea vorm, teatud kogemus ja nooruse uljus. Seda tulebki väljakule saada."