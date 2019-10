Karel Voolaid: tahame Valgevene pinged enda kasuks kallutada, mängus Saksamaaga tuleb palju esimese kohtumisi teemasid üles

„Enne esimest mängu ei tundnud ma end ebakindlalt, kuid nüüd on mul selgem pilt meie plaanide ellu viimise võimekusest. Peame seda tööd jätkama. Anname endast maksimumi, et sammud edasi teha. Selge on see, et meie mäng ei olnud ideaalne. Näen kõikides faasides parandamise ruumi. Kolme päevaga tuleb need parandused nüüd sisse viia,“ rääkis Voolaid lennureisi eel.

Nagu kodumängus, siis ka võõrsil läheb Eesti kindlasti püüdma positsiivset lõpptulemust. „Minu jaoks on kõik vastased sellised, kus peame leidma lahendusi. Valgevene vastu ei ole meie soovid vähenenud. Tahame sealt maksimumi saada. Mäng näitab kumma meeskonna plaan või asjad paremini õnnestuvad,“ viitas Voolaid sellele, et Minskist loodetakse tagasi tulla ikka kolme punktiga.

Samas andis Voolaid mõista, et suured pinged on peal ka Valgevene koondisel. Kui Eesti on valiksarjas praegu nulli peal, siis valgevenelastel on kirjas ainult kolm punkti kohtumisest Eestiga.

„Neil on kodus korralik haamer pea kohal. Valgevene jalgpalliüldsus ei arva meist midagi. Meie ei ole nende jaoks mingi mõõdupuud. Nad võrdlevad ennast maailma 30 kuni 50 edukama koondisega. Nad on väga pettunud, et nad tulemuste poole pealt sellisel tasemel ei ole. See seab neile ka pinged peale. Tahame seda ära kasutada,“ avaldas Voolaid.

Peatreeneri sõnul üritatakse kohtumise käigus kindlasti ka enda mänguplaani peale suruda. „Eks Valgevene mängis Tallinnas ka ühte ja teist. Küll nad ründasid ja seejärel kaitsesid. Võrdsete heitluses ongi niimoodi, et meie käes ei saa kogu aeg mäng olla. Tahame aga seda tüüpi vastastega teatud stiilis mängida,“ tunnistas Voolaid, et võimalusi minnakse kindlasti looma.