Karel Voolaid: Rahvuste liigas läheme maksimumi püüdma

Kui Eestil on hetkel tabelis 2 punkti, siis Gruusial ja Põhja-Makedoonial on võrdselt 6 ja Armeenial 5 punkti.

"Kõik on veel lahtine. Meil on alagrupis kõige raskem olukord, aga me kindlasti läheme maksimumi püüdma ja see on ka meie ainuke võimalus," kinnitas Voolaid. "Võitleme selle nimel, et alagruppi püsima jääda. Arvan, et see võib lahtine olla kuni viimase vooruni. Teeme kõik endast sõltuva, et saada maksimumi."

"Me oleme igale mängule läinud sellise tundega (et läheme võitma), kuid pärast kohtumist oleme pidanud pettuma, sest pole suutnud nii head strateegiat leida, et mänge enda kasuks pöörata. Kõik meie senised mängud on olnud uskumatute pööretega," rääkis peatreener.

Voolaid lisas, et viimased koroonauudised koondise koostamist ei mõjutanud. Küll ei osanud ta aga ette ennustada, mida võivad tuua lähipäevad. "Nädalavahetus on ees ja Eestis (koroona)numbrid kasvavad. Ma loodan, et esmaspäeval on seis samasugune nagu praegu," avaldas Voolaid lootust, et ükski koondislane ei haigestu.

Peatreener kinnitas, et kui Erik Sorga koduklubi D.C. United ei suuda USA meistriliigas play-offi pääseda, tuleb ta kindlasti koondisele appi. "Sorga on sel juhul kindel tulija. Klubi on seda võimalust kinnitanud ja mängija on teadlik. Koondise mänedžer on juba piletid talle broneeritud, ta on valmis lennukile astuma, kui tema klubil ei lähe nii nagu planeeritud."

Joonas Tamme ja Karol Metsa koondisega taasliitumine kohta ütles Voolaid: "See on ainult positiivne, kui treeneril on valida, keda võtta. Selge see, et nad on meile olnud tähtsad lülid ja minu jaoks saab olema positiivne peavalu, et välja mõelda, kuidas jagada mänguaega kõigi (kaitsjate) vahel."

Bergeni Brannist lahkunud Taijo Teniste kohta, kes pole üle kahe kuu ühtegi liigamängu pidanud, ütles Voolaid, et Eestil ei ole paremkaitses valik kuigi suur ja seetõttu sai Teniste ka koondisekutse.

"Tema (Teniste) olukord pole kõige meeldivam. Ega Taijo ise ka selle üle head meelt ei tunne. Olen temaga sügisel palju kontaktis olnud ja koondiseasjadest rääkinud. Aga ka viimases koondiseaknas tõestas Taijo, et kui jalad on korras ja ta suudab mängida, ei ole head oskused veel kuhugi kadunud. Hetkel ma kindlasti tunnen, et tema on meile koondises abiks. Meil ei ole sellel positsioonil valikuga ka väga hüpata," selgitas Voolaid, miks ta Teniste koondisest väljajätmist ei kaalunud.