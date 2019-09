Karel Voolaid palus Hollandi peatreeneri ees Taijo Teniste teo tõttu vabandust

Eesti kaitsjad jäid hätta Hollandi ründajate dünaamiliste kohavahetuste, sööstude ja liikumistega. "Meil oli juttu, et kuidas kastis liikumistega tegeleda. Kaks kaitse liidrit pandi raskustesse ja kui sealt ääre pealt ei tuleks neid palle nii kvaliteetselt, siis oleks ehk kergem ka pead või jalga vahele saada, aga need pallid on üldjuhul nii hästi antud, et... Korra unustad kellegi ja järgmine hetk on pall vastasel pea peal. Tegeleme sellega, et neid liikumisi paremini takistada."

Voolaid tunnustas ka Eesti fänne, keda oli staadionil tavapärasest märksa enam. "Ütlesin meeskonnale kohtumise järel ausalt - isegi mängu ajal oli meil väga hea tugi. Värav jäi löömata, et see stata päris ragisema saada. Fännid olid kergelt positiivse plaksutusega mängu järel, aga peame veel kõvema aplausi välja teenima. Tunnetame, et praegu ollakse meie suhtes okei suhtumisega, aga me ei lepi sellega. Peame ise selle kõvema aplausi välja teenima."

Kuigi koondiselaagri alguses ütles Voolaid välja, et kui kõik õnnestub, on õhus nelja punkti lõhna, saime paraku Valgevene ja Hollandi käest kodus kaks kaotust. "Punktisaldo osas olen väga pettunud. See ei vähenda aga minu isu suurtest mängudest midagi kätte saada - peame suurtelt midagi kätte saama, peame tegema märkimisväärseid tulemusi. Ma ei lähe kunagi suurte vastu madalate eesmärkidega.

Valgevene ei üllatanud meid, aga pani paremuse maksma siis, kui tunnetasime, et nad võivad võistkonnana murduda. Väga pettunud olen mõlema mängu tulemuses, aga teatud esimesed praktilised signaalid said juba väljakul ka ellu viidud ja minu ülesanne on hoida meeskonda raudses haardes, et nad sellelt teekonnalt nüüd sammu kõrvale ei astuks. Kindlat vundamenti tuleb ehitada ja siis samm-sammult sinna peale edasi laduda."

Lõpuvile järel võis näha, kuidas Voolaid oma Hollandi kolleegile Ronald Koemanile midagi seletas. "Ütlesin talle, et proovisime mängida nii väärikalt, et meist ei jääks muljet kui ebasportlikust võistkonnast."

Koemani sõnul vabandas Voolaid ühe Taijo Teniste võrdlemisi inetu vea eest, kui ta 54. minutil Hollandi keskväljatähele Frenkie de Jongile selja tagant jalgadesse hüppas ning vaat et roosaka ilmega kollase kaardi sai.

"Ta õnnitles mind ja vabandas vea eest, mille Eesti mängija Frenkie de Jongi vastu tegi. Üldiselt ei saa midagi halba öelda - Eesti tegutses ausa mängu vaimus ja võitles vapralt."

Koeman sõnas üldiselt, et on tulemusega mõistagi rahul. "Tegime oma töö ära. Esimene poolaeg oli meie jaoks raskem kui teine - Eesti kaitses hästi ja me ei suutnud liine väga kõrgele viia. Teisel poolajal ei jaksanud eestlased enam nii hästi joosta, samas liigutasime meie Ryan Babeli positsiooni rohkem vasakule poole ja see oli Eestile probleemiks, sellest sündis kohe ka kiire teine värav, mis mängu sisuliselt ära otsustas. Jään meie energiaga väga rahule - tahtsime lõpuni rohkem väravaid lüüa."