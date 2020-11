Karel Voolaid: mõne Põhja-Makedoonia põhimehe puudumine meie elu lihtsamaks ei tee

Voolaid usub, et kuigi Põhja-Makedoonia mängis alles üleeile - alistas Gruusia 1:0 ja tagas pääsu EM-finaalturniirile - ja lasi seejärel kolm põhimeest koduklubi juurde tagasi, nende olukorda see kergemaks ei muuda.

"Ma arvan, et minu töös oleks naiivne loota kergemale mängule. Makedoonia kui koondis koosneb rohkemast kui mõnest mängijast ja nad jõudsid EMile ikkagi meeskonnana. Neil on kindlasti löögijõuline koosseis ja homme kindel soov võita," sõnas Voolaid tänasel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele.

Homsest mängust jäävad makedoonlastel eemale Gruusiale võiduvärava löönud Genova pallur Goran Pandev, Hispaania kõrgliigas Rayo Vallecanos alka teeniv väravavaht Stole Dimitrievski ja Zagrebi Dinamo poolkaitsja Arijan Ademi.

Küsimusele, kas kõik põhimängijad on homse matši eel terved, vastas peatreener: "Mõned küsimärgid veel on. See selgub tänase treeningu lõpuks."

Ühegi konkreetse mängija nime, kelle kohal on küsimärgid, ta avalikustada ei tahtnud.

Homme on Eestil vaja hädasti võita, et alagrupis tabeliseisu parandada. "Eks see olukord teeb teatud muutused meie mänguks valmistumisel. Ei teagi, kas see on hea või halb. Vahel on selg vastu seina olukorras isegi lihtsam ja mängijad suudavad endast rohkem anda," kommenteeris peatreener.

Voolaid homset algkoosseisu ei avalikustanud. "Las see jääb väikseks üllatuseks, siis on põnev oodata," märkis ta.

Konstantin Vassiljev sõnas omalt poolt: "Ootame väga rasket mängu. Meil on kõik valmis 100% andma. Me pole küll favoriidid, kuid oleme valmis oma võimalused ära kasutama. Võrreldes esimese omavahelise mänguga peame suutma kaitses paremini hakkama saada."

Põhja-Makedoonia on C-divisjoni teises grupis kuue punktiga liider. Eestil on nelja mänguga kirjas kaks silma. 11. oktoobril Tallinnas peetud esimene omavaheline matš lõppes 3:3 viigiga.