Karel Voolaid: minu ajal ei ole nii palju väravamomente varem olnudki

„Minu A-koondise karjääri jooksul peetud mängudest oli sel korral väravamomente kõige rohkem,“ tõi Voolaid välja ühe positiivse momendi, kuid tõdes, et ta peab leidma viise, kuidas mängijatest rohkem kätte saada. „Pean mängijatelt teatud mõttes nõudma teist taset, kus nad iga päev ei mängi. Nägin, mis paar päeva enne mängu toimus. Oli suur tahe üks või kaks väravat kätte saada. Pean raskel hetkel nende kõrval olema ja toetama. Võistkond on ju noor ka.“

„Mängu alguse emotsioon ja tahe näitasid ära, mida me sellest mängust soovisime. Paljud asjad on õnnestumiste taga. Pikk negatiivne seeria (11 kohtumist võiduta) mõjutab ikkagi võistkonda. Eneseusk tuleb võitudest ja viikidest. Näeme seda igal tasemel. Eesti koondise mäng ei saa olla selline, et võidame viis mängu järjest,“ tõdes Voolaid. „Vajasime esimest väravat, et saada psühholoogiline eelis. Leedul on aga kvaliteeti, et sähvatada. Me ju töötame ikka eesmärgi nimel, et saada hea tulemus. Tahtsime paremat tulemust. See mäng on nüüd aga juba eilne päev. Peame juba vaatama Põhja-Makedoonia peale. Peame hea strateegia valima, et olla veelgi tugevama meeskonna jaoks valmis.“

Eesti tulebki taas väljakule juba pühapäeval, kui Rahvuste liigas võõrustatakse Põhja-Makedooniat. Kui eestlastel on veel punktiarve avamata, siis Põhja-Makedoonia sai esimese kahe matšiga kirja neli silma.

„Kogemust nelja pevaga juurde ei osta. Kui nooremate mängijate eksimused rünnakul on andestatavad, siis kaitsetöö osas on andestamatud teatud käitumisviisid. Mängijatel tuleb tähelepanu pöörata, et kaitses oleks fookus kõrge. Ei näe põhjuseid, et mängijaid välja vahetada. Tuleb leida energia ja tahtime, et Põhja-Makedooniaga võidelda,“ lisas Voolaid.