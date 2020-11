Karel Voolaid: meie noored mängijad vananevad kiiremini, kui nende tase tõuseb

Kõigepealt kommenteeris Voolaid Eesti ajakirjanikega telefonitsi rääkides koosseisuvalikut. Eesti läks neljakordsele maailmemeistrile vastu rivistuses: Marko Meerits; Artur Pikk, Karol Mets, Nikita Baranov, Taijo Teniste; Markus Soomets, Mihkel Ainsalu; Pavel Marin, Martin Miller, Frank Liivak; Rauno Sappinen. Vahetusest sekkusid teisel poolajal Edgar Tur, Georgi Tunjov, Michael Lilander, Erik Sorga, Mark Anders Lepik ja Henri Järvelaid.

"Pidime leidma hea tasakaalu kogenumate ja nooremate mängijat vahel ja mõtlema, palju me noorematele karastust anname. Ainult noored peale visata oleks olnud liiast," lausus Voolaid.

Mis tänasest mängust kaasa võtta? "Kaasa jäi see, et me peame kindlasti olema maksimumi peal ja täpsed, et sellise klassiga võistkonna vastu hoida seis nii väike kui võimalik ja ise tagasi lüüa. Pihku jäi ka see, et tegelikult meie noored saavad sellisel tasemel hakkama küll, ainult et jube kaua peab ootama, et selliseid mänge saada. Näha on, et nad mängu käigus kohanevad, aga läheb aega. Neil tegelikult on potentsiaali sellisel tasemel mängida, aga neil tulevad sellistest mängudest väga pikad pausid sisse. Sellises rütmis vananevad nad kiiremini, kui tase tõuseb," rääkis peatreener.

"Oli väga häid episoode, millega olin rahul. Alati, kui sulle värav lüüakse, paneb see pead vangutama - küll jääb üks samm või meeter tegemata või teeb vastane perfektse soorituse. Kaks esimest väravat olid kõrgest klassist individuaalselt meisterlikud esitused. Kaks ülejäänut olid, nagu olid. Esimene penalti... Kui keegi viksab kõhuli ja saab selle eest penalti... Ma ei tea. Rõhutan, et see oli läbi minu silmade nii. Ma ei ole seda videolt vaadanud," ütles ta väravaid kommenteerides.

Eesti mänguplaan: vasturünnakud





Milline oli Eesti mänguplaan? Kuidas üritati ise väravani jõuda? Voolaid: "Meie mäng oli vasturünnakute peale ehitatud. Eesmärk oli leida kahe-kolme käiguga vabad mängijad. Ühe lihtsa palliga ei pääse kaitsjate selja taha, kuigi teinekord on ka see võimalk. Vasturünnakute lahendusi on erinevaid. Meie eesmärk oli kolme-nelja-viie sööduga jõuda vastase väljakupoolele ja luua teravust, kui ei õnnestu, siis hoog maha võtta ja proovida positsioonirünnakuga. See õnnestus meil rohkem teise poolaja esimeses pooles, kui saime positsiooonirünnakuid ja rohkem palli vallata. Raske on 90 minutit kokku võtta - see ei olnud alati sama käekirjaga, vaid pidev momentide vaheldus. Saime päris tihti vastase poolele. Muidugi tahad need rünnakud alati löökidega lõpetada, aga meil ei olnud neid üritusi nii palju, et me oleksime neist tekitanud väga häid väravavõimalusi. Need võimalused, mis lõid hõngu, olid standardolukorrad, mille üle on mul hea meel, sest me tahame jätkuvalt olla standardites ohtlikud. Need pallid kasti lähedal ei olnud itaallastele midagi lihtsat."