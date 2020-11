Karel Voolaid: ma ei ole tuleviku peale mõelnud, ausalt!

"Ma ei ole selle peale mõelnud, ausalt. Ma ei usu, et see meid tänases päevas, praegu siin, kus ma pean valmistama meeskonda ette Gruusia mänguks, kuidagi aitaks," ütles ta telefonitsi Eesti suleseppadele. "Pigem mõtlesin ma siis, kui seda asja tegema hakkasin, mis see endaga kaasa toob. Aga praegu vajab meeskond treenerit, kes on täies fookuses ja mõtetega mängu juures. Küll pärast on aega mõelda."

Peale pühapäevast mängu Põhja-Makedooniaga, mille Eesti Skopjes 1:2 kaotas, minetades lootuse C-liiga 2. alagrupis vältida üleminekumängudele viivat viimast kohta, on koondise mängijad saanud avalikkuses nii kiita kui laita. Voolaid praktiliselt ainult laita. Tema taktikalised valikud võeti väga teravalt ette ETV2 stuudios endiste koondislaste Indrek Zelinski ja Rimo Hundi poolt, aga ka muudes artiklites ja podcastides. Kas ja kui palju Voolaid viimastel päevadel ajakirjandust on üldse jälginud?

"Eks mind on treenerina kasvatatud erinevate inimeste poolt läbi aegade ning olen ka rahvusvahelistel koolitustel käinud, kus tipptreeenrid oma rasketest hetkedest on rääkinud ja erinevaid soovitusi andnud. Tarmo Rüütli helistas mulle peale mängu ja andis natuke nõu. Olen ka varem öelnud, et nahk on paksemaks muutunud. Meie viime trenne läbi ja teeme koosolekuid, valmistame meeskonda ette parimas usus ja tahtes. Teie, või teleeksperdid, teete oma tööd ja näete asju oma vaatenurgast. See on jalgpallikultuuri üks osa. Mina pean olema treenerina tugev ja suutma oma tööd teha võimalikult hästi. Tipptreenerid saavad kiidulaulu siis, kui hõik on hästi, ja kui on pahasti, siis on pahasti. Tuleb hakkama saada, mitte lasta ennast ja läbi enda ka meeskonda masendusse langeda. Tuleb pea püsti tööd teha ja olla õige mees!"

