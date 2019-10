Karel Voolaid: lootsin, et Zenjov ja Kostja teevad tšiki-briki ja lööme sakslased maatasa, aga kuradi Gündogan jõudis ette!

Mängu võtmemomendiks oli Emre Cani punane kaart 15. minutil, mis sakslased rütmist välja lõi ja Eestile kõvasti indu andis. Teisel poolajal said sakslased kiirelt kaks väravat kätte, mis mängu aga ikkagi nende kasuks otsustas.

"Kiired väravad andsid sakslastele kindlust ja rahu. Poolajal rääkisime, et sama rütmiga jätkaksime, mille kätte saime, aga mingid käigud tegime liiga kiiresti. Sakslaste klass... täna oli nende kangelaseks Gündogan," rääkis Voolaid.

"Kui võtta teise poolaja teine pool, siis meie võitlusvaim säilis, tahtsime uuesti peale tulla, aga sakslased murdsid meid."

Kümnekesi jäänud sakslased andsid Eestile isegi ootamatult palju ruumi, ent sinisärgid ei suutnud tekkinud šansse ära kasutada. "Ma tõesti tahtsin väravat - võistkonnale, publikule, fännidele. Uskusin, et võime sealt mingi bravuuri saada. Hea meel, et nad [ründajad] üritavad, aga ma ei jää rahule, nõuan mängijatelt enamat."

Rahule sai Voolaid jääda võistkonna üldise võitlusvaimuga. "Olgem ausad, kui nad oleksid olnud üheteistkümnekesi, oleks meil olnud väga-väga raske. Võitlusvaim oli parem kui Mainzis, aga see klass hoiab meid niimoodi haardes... Isegi kümnemehelist Saksamaad on väga keeruline üle mängida, kui nad kaitses organiseeritud on."

Võrreldes Valgevene-kohtumisega tegi Voolaid algrivistuses koguni seitse muudatust. "Ütlesin võistkonnale juba enne mängu, et peame antud hetkel kasvatama Eesti koondist suuremaks kui 11 mängijat, tekitama konkurentsi. Et nad pühenduksid, võitleksid koha eest ja teatud hetkedel peamegi olema võimelised kaht mängu mängima suhteliselt erinevate koosseisudega."