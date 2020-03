Karel Voolaid loosimise järel: ma arvan, et kõik vastased peavad end Eestist tugevamaks

Eesti koondis loositi C-liigas samasse alagruppi Gruusia, Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga.

"Ma arvan, et kõik vastased eeldavad meie vastu võidupunkte ning peavad end meist tugevamaks. Aga meie ei taha kindlasti leppida sellega, et me peaksime alagrupis autsaiderid olema. Kõik algab puhtalt lehelt. Kõik meie kolm vastast on võrdsed, ma ei tooks nendest välja kedagi, kes oleks tugevam ja kes nõrgem," kommenteeris Voolaid, kirjutab Soccernet.ee.

Kui Eesti rahvuskoondis on maailma edetabelis 104. kohal, siis Põhja-Makedoonia on 68., Gruusia 91. ja Armeenia 102. real.

Refereeritud artikli täistekst Soccernet.ee lehel