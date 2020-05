Karel Voolaid: Lepmetsa lõpetamine oli erinevate asjaolude väga tobe kokkusattumus

Lepmets avaldas hommikul venekeelsele ERR-ile, et on leidnud endale uue töökoha Tallinna Munitsipaalpolitseis ning kuna koroonakriisi tõttu palgakärpe teinud Levadiale tema jätkamine kahel töökohal ei passi, otsustas ta profikarjääriga lõpparve teha. Pärastlõunal toimunud kohtumise järel Levadia juhtkonnaga sai selgeks, et Lepmets jätkab amatöörina esiliigas mängiva klubi duubelmeeskonnas.

"Laupäeval jõudis (Levadia ja Eesti koondise abitreenerilt) Vladimir Vassiljevilt minuni info, et midagi sellist, mis täna uudisena välja tuli, võib juhtuda. Proovisin ka eile Sergeid kätte saada, aga ei õnnestunud. Suhtlesime täna hommikul sõnumi teel ning õhtul saime ka telefonis räägitud," rääkis Voolaid.

Millest te rääkisite?

Tahtsin kindlasti tagamaadest teada mitte ainult koondise treenerina, vaid tunnen Sergeid juba ammu tema esimesest koondisemängust U19 koondise treenerina. Olen jälginud nende aastate jooksul tema tegemisi isegi Türil mängides jne. Oleme pidevalt kontaktis olnud. Tõele au andes, ütlen peale vestlust Sergeiga, et see asi ei ole nii lihtne, et tal on jalgpallist kõrini ja ongi kõik. See oli erinevate asjaolude väga tobe kokkusattumus. Võime süüdistada koroonat või mida iganes, aga fakt on see, et kerge südamega Sergei Lepmets praegu ei ole. Vastupidi, ta on väga pettunud ja tahaks teha seda, mida ta seni on teinud ja minu arust hästi teinud.

Oli see sulle koondise peatreenerina šokk?

Šokk ei olnud, sest mingid jutud juba liikusid, et Levadias kärbiti palku ning Juri Tkatšuki uudis andis kinnitust, et mängijad mõtlevad erinevalt. Ma ju tean, et meil ei ole Eestis kõrgepalgalisi mängijaid. Kui võetakse 50 protsenti maha, ei tea kunagi, kui lihtne või raske see on. Ma ei nimetaks seda šokiks, vaid väga suureks pettumuseks. Kahjuks oleme me Eesti jalgpallis sellises olukorras. Ma ei mõista, kuidas meie klubides eelarveid koostatakse. Ma ei ole majandusinimene, aga kas tõesti on nii, et kui kaks kuud mänge ei toimu, siis palgaeelarvet pole? Miks enamus klubisid saavad ilma kärbeteta, aga osad mitte? Ma ei läheks siit kaugemale. See on Levadia inimeste kommenteerida, miks nad nii tegid.