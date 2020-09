Karel Voolaid: kui hea hoo sisse saame, küll siis parandame vead ja mängime homme paremini!

Eesti alustas laupäeval Tallinnas UEFA Rahvuste liiga C-divisjoni uut hooaega napi kaotusega. Mängu ainsa värava lõi 32. minutil Nika Katšarava. Armeenia kaotas avamängus 1:2 Põhja-Makedooniale.

"Ootame rasket mängu. Näeme kõikide C-grupi vastaste vastu võrdseid võimalusi punktide noppimiseks. Armeenia kaotas esimese mängu, meie samuti. Mõlemal on suur pinge peal saavutamaks parim tulemus," tõdes Voolaid tänasel online-pressikonverentsil.

"Usun, et Gruusia mängu tulemus ei mõjutanud meeskonna moraali väga tugevalt. Selge see, et spordis ei meeldi kellelegi kaotada ja kui on sellised vastased, kelle vastu on soov saada rohkem punkte - viigistada või võita - ja tegemist pole Saksamaa või Hollandi taolise meeskonnaga, siis kindlasti see oma jälje jätab. Kuid sportlased peavad suutma vaadata homsesse päeva, ette uuele mängule ja püüdma teha vigade paranduse ja anda endast parim. Kui suudame homme tõestada, et oleme teinud õiged järeldused ja lähme korraliku võitlusvaimuga peale, siis on hästi."

Küsimusele, millised järeldused siis eelmisest mängust tehti ja milliseid vigu peaksime homme vältima, vastas ta: "Ühte konkreetset järeldust on raske välja tuua. Mängus oli erinevaid stsenaariume. Kui me oleksime terve mäng kastis istunud, siis ütleksin, et peame olema palli valdamisel enesekindlamad, aga mängus oli palju erinevaid momente. Oli kaitsetööd ääretsoonides, mingil momendil oli vaja pressingut teha - neid elemente, mida parandada, oli väga palju. Need on kõik üldised. Selge on see, et meie rünnak oli hambutu ja need käigud ei olnud hästi lõpuni viidud selleks, et lüüa väravat või väravamomente tekitada, aga need ei olnud võimatud olukorrad. Seal oli väga väikestes asjades kinni - mõni täpsem sööt ja vanameister Kostja (Konstantin Vassiljev - toim) oleks olnud üks-ühele ühes momendis, kus Georgi Tunjov talle üritas sööta. Need on väikesed nüansid. Kui me hea hoo sisse saame, küll me need parandatud saame ja mängime homme paremini."

Voolaid ei tahtnud avaldada, kui palju erineb homse mängu taktika Gruusia vastu tehtud plaanist. "Väga ei tahaks taktikalisi käike välja tuua. Need on treenerite jutud. Eks seda näitab homne mäng, millised on kõige suuremad muutused ja kui hästi meil oma plaan õnnestub ja kas vastane laseb seda ellu viia, milline on nende kvaliteet meie plaanide vastu," sõnas peatreener.