Karel Voolaid Klavanist: see oli tema isiklik otsus, ta ei ole vigastatud

Võrreldes eelmise koondiseaknaga jäi sportlikel põhjustel sedapuhku nimekirjast välja keskväljamees Artjom Dmitrijev. "Artjom on kogu aeg olnud erinevate keskväljamängijatega kaalukausil, aga tema seekordse eemalejäämise põhjuseid peab otsima lähiminevikust - teatud mängijate mitte esile kerkimise tõttu on ta saanud palju võimalusi ja neid ka kasutanud. Oleme kaalunud sinna ka erinevaid mängijaid, nagu näiteks Ilja Antonov. Need Ilja mängud ja episoodid, mida olen vaadanud, on mulle muljet avaldanud. Tahan teda väga näha. Ta on säilitanud noorusliku teravuse, aga tal on ka palju kogemust juurde tulnud. Ta väärib täpsemat ülevaatamist, meil võib tema mängustiili ka väga-väga vaja minna. Tahan hoida väga head tasakaalu nooremate ja vanemate mängijate vahel. See on viis meie koondist samm-sammult edasi viia."

Voolaidi käe all ei ole seni koondise nimekirja pääsenud Lõuna-Korea esiliigas palliv Henri Anier. Eesti peatreener kinnitas, et Anier on küll nii-öelda "radaril", ent hetkel usaldab ta tipuründes Erik Sorgat ja Rauno Sappineni rohkem.

"Henril on küll läinud asi mänguaja mõttes paremaks, teistpidi on Sappinen ennast Domžale koosseisu sisse söönud ja mänguminuteid korjanud. Näen, et Rauno saaks teatud ülesannetega, mida ma meeskonnale annan, väljakul paremini hakkama. Samas on vahed väga väikesed, Henri ei ole maha kritseldatud. Tema võimalused lähitulevikus saavad olema väga suured. Tal on teatud nüansse, mida ta peab väljakul paremini tegema - ennast kehtestama nii väravate kui mängupildi mõttes."

Voolaid kinnitas, et tõsiasi, et Lõuna-Koreast Euroopasse reisimine oleks ajaliselt kulukas, ei mõjuta tema otsust. "Ainus asi, mis veidi mõjutab, on see, et minu hinnangul on Korea esiliigas küll häid mängijaid, aga kogusummana on neid häid mängijaid väljakul korraga kaks-kolm-neli. Taktikaliselt ei ole mängud väga kõrgel tasemel ja on palju sellist vana kooli uhamist."

Ründajate seas oleks variandiks ka Ats Purje, kes on Soome liigas KuPS-i võistkonnas viimasel ajal väravaid löönud ning liigub ka meistritiitli poole. "Mõtted tema osas mõlguvad. Kui mul on kaalukausil kaks noort ründajat ja vanem mängija, siis äkki võiks olla? Praegu tunnen aga usaldust kahe noorema suhtes ja tahan Eesti jalgpalli ründetegevuse nende peale ehitada. Kui meil satub olema keeruline periood, siis Ats Purje näol on meil vanameister olemas, kes saab meid aidata. Ma ei hindaks Soome kõrgliigat aga selliseks liigaks, et see oleks hirmkõva. Soome koondis teeb küll vägitegusid, aga vägilased on hoopis teistest liigadest. Soome ei ole küll kehv liiga, aga see pole mingi mõõdupuu."

Keskkaitsjate osas on seis Klavani eemalejäämise ja Joonas Tamme Valgevene vastu kantava mängukeelu tõttu tavapärasest pisut hapram. Seetõttu on rivistuses tagasi Nikita Baranov. "Need keskkaitsjad, kes meil valikus on, nende peale peame panustama. Madisel [Vihmann] pole klubis parimad ajad olnud. Nikita mänge ma olen näinud - nad on täiesti erinevad mängijad. Karol Metsaga arvestame seekord ka ilmselt pigem kaitses. Pearagistamist on. Väga kaua pole aega mõelda olnud, sest Ragnari loobumine tuli mõned päevad tagasi, aga mitmed variandid on juba läbi käinud."

Kahe koondiseakna vahel tuli oluline muudatus ka treeneritetiimi sees - koondise abitreener Vladimir Vassiljev ülendati koduklubis FCI Levadias abitreenerist peatreeneriks. Sellest hoolimata jääb Vassiljev appi ka rahvusmeeskonnale. "Rääkisime sellest väga tõsiselt, käisime erinevad variandid läbi. Tal oli ka klubi juhtkonnaga vaja asjad läbi rääkida. Teatud pinged võivad olla ja olime valmis ka selleks, et Vladimir ja klubi juhtkond ei leia lahendust. Tundub aga, et Levadias said asjad paika ja praeguses seisus on ta meiega täies jõus ja tahtmises."