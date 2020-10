Karel Voolaid kiitis nimeliselt Sappineni, Käiti ja Kreidat: "Ütlesin talle, et teda oli väljakul rohkem kui Mkhitarjani"

"Kiired üleminekud, mida vastane meile teeb, on endiselt ohtlikud. Näha oli, et nende eesmärk ei olnud domineerida, vaid sundida meid eksima ja rajada oma strateegia selle peale. Ajaloo peale mõeldes oleme ka ise sellega kõvadele meeskondadele pahandust tekitanud. Selle takistamiseks on vaja kõrgemat kvaliteeti," alustas Voolaid mängu analüüsimist.

"Head meelt teeb, et meil oli veel häid võimalusi, et mäng enda kasuks kallutada. Võin ju korrata, et peame veel rohkem realiseerimisega vaeva nägema, aga tegelikult ei ole mul selleks piisavalt aega. [Rauno] Sappinen näitas ilusti, et kui mängijad on enesekindlad ja saavad klubides pallid sisse, on hästi. Tubli kutt, pani ilusti ära! Oli veel hea variant teisekski - see jääb kripeldama, aga see ei ole etteheide. Elan usus, et kui suudame neid momente luua ja jälgime taktikalist joonist, hakkavad pallid sisse ka minema. Samas võib olla ka päevi, kus tekitad rohkem momente, aga ei lähe üldse sisse. Ühtlasi tahaks - see on muidugi vana asi -, et me jaksaksime rohkem, aga minu tahtmisest üksi ei piisa. Mängijateni on need signaalid viidud ja nad teavad, et nad peavad sellega vaeva nägema."

Kuidas vältida, et Eesti ei jääks mängu alguses kiirelt kaotusseisu, nagu kahes mängus järjest on juhtunud? Täna lõid armeenlased avavärava 8. minutil, pühapäeval lükkas Märten Kuusk Põhja-Makedoonia vastu ise palli Karl Jakob Heina selja taha oma võrku 3. minutil.

"Jalgpall on hull mäng, eks ole?" küsis Voolaid vastu. "Ma ei tea, kuidas seda vältida. Kas te siis pole varem selliseid väravaid näinud? Enamus treenerid üritavad seda vältida. Mis seal ikka, vaatad üle, teed omad järeldused, aga siis teed telku lahti ja näed, et keegi jälle magab maha, jääb hiljaks või libiseb. Kui arvate, et Armeenia selleks väravaks midagi ei teinud, siis see on ka vale. Me ei seisnud väljaku peal niisama."

Voolaidil jagus tänasel pressikonverentsil kõige rohkem kiidusõnu Kreidale ja Käidile, kellest viimane sai teisel poolajal pingile lahkunud Konstantin Vassiljevilt kaptenipaela.