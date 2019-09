Karel Voolaid enne mängu Hollandiga: me ei lähe mängima viie kaitsjaga

"Selge on see, et selline mängujoonis, mida üritame viljeleda, peab olema erinevate vastaste jaoks küllaltki universaalsete võimalustega. Kardinaalseid muudatusi me asetuses ja joonises teha ei taha, aga mängustiil saab olema võrreldes Valgevene kohtumisega erinev. Vabatahtlikult me sellest stiilist muidugi loobuda ei tahaks. Taktikaga suurelt vangerdada ei ole plaanis," rääkis Voolaid mängueelsel pressikonverentsil, kinnitades eraldi, et see tähendab seda, et viiemehelist kaitseliini me Eesti esituses homme ei näe.

Eesti peamiseks võimaluseks Hollandit hammustada näeb Voolaid vasturünnakuid, kuid mitte ainult. "Ma ei saa öelda, et ainus võimalus on kiired vasturünnakud, aga selge on see, et need on kohad, kus nende positsioonid meie pidurdamiseks ei ole optimaalsed. Täiesti võimatu ei ole ka muud moodi neid üle mängida. Minevikus on meie väravad neile tulnud näiteks küllaltki erinevalt."

Reedel Valgevene vastu rätsepalihase vigastuse tõttu välja vahetatud Konstantin Vassiljevit ei soovinud Voolaid veel homse eel päris sajaprotsendiliselt koosseisust välja arvata. "Teised on terved, Kostja osalemiseks on väga väike tõenäosus. Täielik selgus saabub homme, vaatame täna treeningul, mida ja kui palju ta suudab. Vaatamata vanusele on tal hinges sees nooruslik jalgpalluri süda. Kõiki lootusi tema mängimise osas ma maha ei mata. Samas on minu üks oluline eesmärk kasvatada Eesti jalgpallile noori mängijaid mantlipärijateks, ehk on siin võimalus täpselt selleks."