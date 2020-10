Karel Voolaid: Eestis on väga palju inimesi, kes ei usu meisse, tahame fännid enda taha tagasi saada

Eesti tegi Rahvuste liigas Põhja-Makedooniaga 3:3 viigi ja avas C-divisjoni 2. alagrupis punktiarve.

"Emotsioonid kõõluvad ühele ja teisele poole. Jõudsin juba treenerite ruumis tuld ja tõrva vanduda. Ühtpidi tuleks öelda, et hea, et pähe ei saanud. Mõrudama pilguga vaatajad võivad öelda, et oleks viis minutit veel mängitud, poleks midagi saanud. Aga et eduseis käest rebiti, see tekitab kindlasti tuska. Aga noh... Nagu osad suured treenerid ütlevad: this is football. Mis siis ikka..." rääkis Voolaid pressikonverentsil.

Kas tänane tulemus oli selline, mille peale saab hakata midagi üles ehitama? "Ei tea. See selgub järgmistes mängudes."

Andis see vähemalt meeskonnale enesekindlust juurde? "Võibolla."

Voolaid lisas, et tunneb muret fännide pärast, kelle usk Eesti koondisse on hakanud tema ametiajal kaduma. "Me tegeleme usu taastamisega. Meil on Eestis väga palju inimesi, kes ei usu meisse, ka peale seda mängu. Tahame fännide haavadele palsamit määrida. Tahame nad tagasi saada! Olen need sõnumid ka võistkonnani viinud, et me ei tohi lasta usku meisse kaotada. Sedasi mängides saamegi me selle tagasi. Võidud on muidugi eriti magusad, aga selle üle on mul kõige suurem hea meel."

Flora keskkaitsja Märten Kuuse 3. minuti omaväravat kommenteerides ütles Voolaid: "Ma ei ütle peale mängu, et Märten ei tohi enam kunagi väravavahile tagasi sööta. See oli tal tõelises punktimängus esimene algkoosseisu kohtumine. Nikita Baranoviga on ta teist korda paaris, [Karl Jakob] Heinaga mängib esimest korda. Need on meie õppetunnid. Korjame kogemust."

Oled sa natuke rõõmus ka? "Tegelikult tahaks, aga ikka veel ei ole. Lasin iga väravaga emotsiooni välja, aga kuni kolme punkti käes ei ole, siis ei saa rõõmus olla. Pean olema rahul asjadega, mis me oleme teinud, aga olen minevikus samamoodi pettunud nagu teiegi. Ka mängijad on olnud pettunud, kuid ei ole praegugi õnnelikud. Vara veel. Peame edasi rühkima ja tõsiselt töötama, et tõeline rõõm ära teenida."

Kolmapäeval ootab Eestit juba järgmine Rahvuste liiga mäng Armeenia vastu. Sunnitud vahetustena võeti täna pingile puhkama Siim Luts ja Mattias Käit. Kuidas nende seis on? "Mäng läks nii kiirelt, et ma isegi ei tea. Mattias oli omadega lihtsalt läbi. Siimu olukorda ei tea, pole jõudnud rääkida. Vaatame hommikul olukorra üle. [Henrikh] Mkhitarjan on ka Armeenia koondises tagasi. Peame vaatama, kuidas need hullud lukku saada, kes varsti tulevad."