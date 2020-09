Karel Voolaid: Eesti mängijate kehaline võimekus ja kvaliteet ei ole piisavalt kõrgel tasemel

"Nii palju kindlasti, et meil jäi teiseks poolajaks valida ainult kaks vahetust. Oleks väga tahtnud ka Zenjovi väljakule tuua kolmanda vahetusena, aga kahjuks ei saanud. Ken oma kaitsetugevuses ja mängija markeerimises sai päris hästi vastaste number 11-ga hakkama. Mängu tulnud Henri [Järvelaiu] kaitsetegevuses oli teatud ebakindlus. See pole etteheide, vaid see on tema tänase päeva kvaliteet. Ta pole sellise klassiga mängijatega harjunud nädalast-nädalasse pusima. Ta andis piisavalt palju ruumi oma ääre peal, et vastased said sealt hästi rünnakuid üles võtta."

Kaks kaotust tähendavad, et kevadel Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku sõnastatud eesmärk, milleks on alagrupivõit, on vähetõenäoline. Kas see muudab meie lähenemist järgmistele mängudele? Alagrupivõidu asemel ähvardab viimane koht ja võimalik langemine mudaliigasse. Kas tähtsamaks muutub noortele vastutuse andmine?

"Selge on see, et selline olukord on tekkinud. Aga meil on veel mänge ees. Me alustame mänge 0:0-lt. Meie vastased on küllaltki sarnaste lähenemisviisidega. Gruusia võibolla tuli meie vastu julgemalt, aga Armeenia kompas ja vaatas meid. Kui me mängime koduseinte vahel Makedoonia ja Armeeniaga, siis me kindlasti ei taha leppida autsaideri rolliga. Selge on see, et turniiritabelis punktid ja kohad määravad midagi, aga see pole veel lõplik seis. Me kindlasti ei taha alla anda ja võitlemata jätta. Oleme raskes seisus ja see on selge. Meie rünnak ei toimi praegu. Aga sellise suhtumisega me kindlasti järgmisse aknasse minna ei saa. Peame heas kontaktis olema mängijatega, julgustama neid, uskuma, et neil läheb klubi tegemistes paremini. Nad peavad ise uskuma sellesse, et nad suudavad paremini, ise kaasa aitama oma karjäärile, et sealt järgmisi samme teha. Siis me saame jällegi korraliku löögijõulise Eesti koondise kokku. Me pole kunagi Eestis kellelegi lahingu andmata jätnud ja sama kehtib ka meie järgmiste vastaste kohta."



Eesti koondise treenerite pink Jerevanis. Foto: REUTERS/SCANPIX



Algkoosseisu valikul oli kõige üllatavam poolkaitsja Mattias Käidi lülitamine paremkaitsesse. Voolaid põhjendas käiku järgmiselt: "Minu silmis oli see parim lahendus. Arutasime pikalt treeneritega, kas [Märten] Kuusk või Käit. Praeguse seisuga saan öelda, et ta täitis need ülesanded ja rollid, mis talle pandi, väga hästi. Tegemist ei ole tuleviku äärekaitsjaga, välja arvatud sundolukorras, kus me praegu olime."