Karel Voolaid: bussisõit staadionilt hotelli möödus pühapäeval haudvaikuses

Mida homme Armeenia tugevusi silmas pidades kõige rohkem tähele panna tuleb?

Voolaid: "Ühte asja on raske välja tuua. Nad on igas erinevas mängumomendis hea tugev keskmine. Nii palju kui kellelgi õnnestus Armeeniat meie esimeses omavahelises mängus näha, siis nägite, et seal peab olema valmis kõigeks. Meile löödi distantsilt postipõrkest värav. Võibolla sa ei näe kahes mängus seda meest pealegi löömas. Ei ole kindel trend, et see mängija kogu aeg lööbki väravaid. Peab olema maksimaalne valmisolek kõigiks erinevateks momentideks. Neid ohtlikke olukordi võib tulla keskelt, äärtest, pikkadest, lühikestest pallidest, standardolukordadest. Ühte konkreetset on väga raske valida."

Kuidas on Eesti koondise meeleolu kahe päevaga muutunud? "Ikka on veel kahetised tunded. Bussisõidul hotelli valitses pühapäeval haudvaikus. Keegi mingit rõõmu ei tundnud, isegi kõiki asjaolusid arvestades. Mängijates on näha heas mõttes ambitsiooni. Teame, mis selle soovi taga on. See on tahe teha meeletult tööd, siis teenid ka rõõmu ära."

Millised olid suuremad järeldused, mis 3:3 mängust Põhja-Makedoonia vastu tehti? "Pidime valima välja sellised järeldused, mis on seotud homse mänguga. Oli nii üht kui ka teist. Nii kaitses kui ka pallivaldamises, nii meie palli võitmisel kui ka kaotamisel. Ei saa öelda, et võistkonnani just väga palju infot viisime, pidime valime tähtsama. Käisime läbi erinevad momendid nagu tavaliselt. Kõige suuremad kohad on veel kaitsetegevus ja palliga mäng ning ka standardolukorrad on vaja paremaks saada. Küllaltki klassikalised asjad."