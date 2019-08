Karel Voolaid avaldas oma esimese koondise nimekirja. Klavan tagasi koosseisus!

Meeskonna koosseisus on kõige kogenum mängija eile Itaalia kõrgliigahooaega alustanud Ragnar Klavan, kes on seni A-koondist esindanud 125 korda. Koondise koosseisus olevatest mängijatest on enam kui sada kohtumist pidanud ka Konstantin Vassiljev, kes on 114 kohtumisega vastaste väravavõrku löönud 25 palli. Võrreldes juunikuiste mängudega on meeskonnaga lisaks Klavanile liitunud ka Frank Liivak, Mihkel Ainsalu ja Matvei Igonen.

Esimene septembrikuistest valikmängudest toimub reedel, 6. septembril kell 19.00 A. Le Coq Arenal Valgevene vastu. Esmaspäeval, 9. septembril kell 21.45 võõrustame rahvusstaadionil Hollandit. Mängude pääsmed on müügil Piletilevis. Eesti – Valgevene mängu otseülekannet saab vaadata ETV2 vahendusel, Eesti – Holland kohtumine on nähtav ETV-s.

Eesti koondis mängudeks Valgevene ja Hollandiga:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 45/0

Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 7/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora (laenul Lillestrøm SK-st) 2/0

Kaitsjad

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Cagliari Calcio (ITA) 125/3

Taijo Teniste (31.01.1988) – SK Brann (NOR) 72/0

Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 58/3

Karol Mets (16.05.1993) – Stockholmi AIK (SWE) 56/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – GKS Tychy (POL) 41/0

Artur Pikk (05.03.1993) – Legnica Miedź (POL) 33/1

Joonas Tamm (02.02.1992) – Lillestrøm SK (NOR, laenul FC Florast) 31/3

Madis Vihmann (05.10.1995) – St Johnstone (SCO, laenul FC Florast) 19/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad