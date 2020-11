Karel Voolaid alagrupi viimasest kohast: ei saa öelda, et meil oli võimatu sinilindu püüda

"Teadsime enne kohtumist, et tuleb väga raske mäng ja et peame ilma pallita kõvasti jooksma. Oleme näinud, et Gruusia mitte ainult meie, vaid ka meist kõvemate vastu on väga hästi domineerinud," rääkis peatreener Voolaid mängu järel Eesti ajakirjanikele. "Tallinnas näitasid nad ka väga head kvaliteeti. Tuleb au anda Gruusiale, naljalt nad meile lihtsaid võimalusi ei pakkunud."

Viimasel kümnekonnal minutil ka Eesti mäng elavnes ning eestlastel tekkisid lubavad rünnakuolukorrad. "Teisel poolajal muutusid nad veidi kannatamtuks, siis tekkisid meil väga head kontravõimalused," tõdes peatreener. "Meil jäi natukene puudu, et saada (värav) kätte. Poisid olid kõvad, võitlesid mõtestatult ja selle üle on mul hea meel."

Pühapäevases mängus Põhja-Makedooniaga sai treeneritetiim mängus tehtud vahetuste pärast kriitikat. Tänases kohtumises aitasid vahetused aga Eesti mängu elavdada. "Eks me treeneritega jälgime oma pilguga ja meil on omad mõtted. Tavaliselt kõrvalvaatajad ei vastuta mängijate eest. Neil on null ülevaadet, aga siis on hea öelda, et see mängija oleks pidanud jooksma siia ja teine sinna," sõnas Voolaid. "Plaan oli ikka sama, et kui keegi on väsinud või ei jaksa, siis otsime muutusi. Vanameistrilt Kostjalt (Konstantin Vassiljev - toim) küsisin ka paaril korral, kas tal kütust jagub. Noogutas ja nii ta läks. Jalgpallis ongi nii, et kui kõik treenerid paneksid vahetustega alati täppi, siis jääksid ju kõik mängud viiki. Teatud hetkel vahetused lihtsalt ei õnnestu."

"Stabiilne mängujoon säilis. Kindlasti on hea meel selle üle, et võistkonnal õnnestus rütmi säilitada," kiitis treener hoolealuste tööd.

Eestlased paistsid täna mitmel korral silma ebatäpsete söötudega. "Eks tänasel päeval ongi, et eesti mängijad pole nii tehnilised. Kui jalgpallis näiteks Burnley kohtub Manchester Cityga, siis üks jookseb palliga ja teine kaitseb. Mõnikord on see taktikaline käik, mõnikord lihtsalt reaalsus. Me ei pea häbenema, et Gruusia on reeglina palliga parem. Nad on aastakümneid olnud paremad, see ei ole välja mõeldud."