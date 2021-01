Jalgpallimaailmas on üleminekuturg praegu omadega üsnagi ummikus. FC Flora president Pelle Pohlak tunnistas, et võrreldes varasemaga on vähem nii igapäevast suhtlust teiste klubidega kui ka reaalsetest summadest rääkimist. Praegu tegeleb Flora eelkõige ühe mängija välismaale aitamisega, kuid tavaolukorras võiks see arv olla neli korda suurem. Kaoses jalgpalliturg aga tähendab, et florakad saavad uuele hooajale vastu minna tavapärasest tunduvalt ambitsioonikamate plaanidega.