Kalju valmistub kapteni lahkumiseks? Nõmme klubi täiendas end Ukraina keskkaitsjaga

Lobai alustas oma jalgpallurikarjääri 2013. aastal UFK Lvivi ridades ning tegi oma kõrgliigadebüüdi Lvivi Karpatõ eest 2014. aastal 18-aastaselt. Karpatõ eest käis Lobai väljakul 56 korral ning lõi ka ühe värava. Peale Karpatõs veedetud viit aastat liikus Lobai 2018. aastal Ukraina esiliigasse. Lobai on esindanud ka erinevaid Ukraina noortekoondiseid.

Oma esimesi tundeid Kaljuga liitumisest kirjeldas mees järgmiselt: „Emotsioonid on väga positiivsed. Tean nii treenerit kui ka mängijaid, klubis on väga hea kollektiiv. Mind on väga hästi vastu võetud ja kõik on väga meeldiv," vahendab Kalju oma kodulehel.

„Iga mängija tahab tõsta enda pea kohale karikat. Tahan võita tiitleid ja areneda nii mängija kui ka inimesena. Arvan, et Kalju on selleks suurepärane koht. Olen esindanud Ukrainat erinevates noortekoondistes ja olen seadnud endale eesmärgiks mängida ka Ukraina A-koondise eest.“

Eesti jalgpallist oli värskelt liitunud mängijal ka mõningaid teadmisi: „Tean, et mõned aastad tagasi on tulnud siia mängima mitmeid Ukraina jalgpallureid. Seetõttu olen silma peal hoidnud ka kohalikul liigal.“

Uut täiendust kommenteeris ka Kalju peatreener Roman Kožuhhovski: „Tean Ivani juba ammusest ajast, töötasime koos Lvivi Karpatõs, kus olin tema treeneriks. Seetõttu tean tema kvaliteeti hästi ja olen kindel, et ta on meeskonnale heaks täienduseks. Me võtame mängijaid selleks, et nad saaksid kohe meeskonnaga liituda. Ivan on noor, aga arvan, et tema kvaliteet lubab tal pikema harjumisajata lülituda meeskonda ja seda edasi aidata.“