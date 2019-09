Kalju tõusis Paide kannule, Levadia kindlustas teist kohta

Päeva esimeses kohtumises läksid vastamisi FCI Levadia ja Tallinna Kalev. Võõrsil mänginud Levadia sai kirja 1:0 võidu. Kohtumise ainsa värava lõi 37. minutil Jevgeni Ossipov.

Nõmme Kalju võõrustas koduväljakul viimast kohta hoidvat Maardu Linnameeskonda. Kalju pääses mängu juhtima 13. minutil, kui täpne oli Aleksandr Volkov. Võõrustajate 1:0 eduseisus ka poolaeg lõppes.

Teisel poolajal pani Kalju oma paremuse juba selgemini maksma. 51. minutil duubeldas Andri Markovitš eduseisu, 10 minutit hiljem sahistas võrku Aleksandr Kulinits. 4:0 lõppseisu vormistas Robert Kirss.

Kolm võidupunkti juurde teeninud Kaljul on nüüdseks kirjas 64 silma, millega nad jäävad Paidest maha vaid ühe punktiga. Teisel kohal paikneval Levadial on kogutud 70 silma, aga Paide ja Kaljuga võrreldes on ka üks mäng rohkem peetud.