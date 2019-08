"Analüüs avamängust on tehtud, vead tuvastatud ja ülesanne on neid nüüd teises kohtumises vältida. Prioriteet on tugev kaitsemäng ja muidugi ka kahe värava löömine," ütles Kožuhhovski, vahendab Soccernet.ee.

Parimad võimalused Dudelange'i nõelamiseks seisnevad vasturünnakutes ja standardolukordades. "Üleminekutel kaitsest rünnakule tuleb olla väga täpne. Kui võidame palli, siis peame rünnakule liikuma kiirelt. Olen kindel, et meil tekib homses mängus momente väravate löömiseks. Pikki mängijaid on meil rohkem kui vastasel ja seda tuleb maksimaalselt ära kasutada. Suures plaanis pole meil vaja oma mängu palju muuta," lisas peatreener.

