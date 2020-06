Kalju - Paide põnevusmängu järelkajad | Kristal: mängijad tegelikult suudavad sööta küll, ma olen trennis näinud

"Kui keskkaitsja, kellele on antud konkreetne ülesanne seda konkreetset ründajat jälgida, laseb tal lihtsalt ära joosta ja veel niimoodi peale lüüa, siis sa ei saagi mänge võita," põrutas Kristal peale mängu ajakirjanikele. Mikel Gurrutxaga pika söödu omaks võtnud Pihtiga jäi kahevõitlust pidama Ivan Lobaj, kuid kaitsesse jooksmisel jäi hiljaks ka teine keskkaitsja Pedro Victor.

"Asi on lihtsates jalgpallielementides. Vaadake, kui palju meil söödupraaki on ja kui palju pall ette pidama jääb. Nii ei saa! See kvaliteet on mängijates olemas, ma tean. Nad suudavad sööta küll, ma olen seda trennis näinud. Täna see asi ei toiminud," nentis Kristal.

Paide peatreener Vjatšeslav Zahhovaiko kirjeldas väravaolukorda järgmiselt: "Väga hea realiseerimine (Pihtilt). See oli üks osa meie mänguplaanist. Nende keskkaitsjad on aeglased ja meie ründajad on kiiremad. See kiirus tuli enda kasuks pöörata. Kristofer tegi väga hästi, pidas maha mõnusa mehise tipuründaja duelli. Natuke jäi tal pall ebamugava nurga alla, aga suunas ettenurka ära. Tuleb kiita. Väga hästi tehtud!"

Päevakangelane ise tundis rõõmu, et Paide sel hooajal lõpuks ka Tallinna suurklubi hammustada suutis. Varasemates mängudes Flora ja Levadiaga tekitati küll võimalusi, kuid jäädi skoori mõttes vastasele kindlalt alla.

"Ega väga vinguda ei saa tõesti. Sain pallile pihta. Mängisime plaani peale, nagu treener oli rääkinud. Õnnestus hästi seekord. See oli meile kindlasti väga tähtis, et lõpuks Tallinna kolmikult punkte suutsime võtta, eriti võõrsil," ütles Piht, kelle eelmine hooaeg läks suuresti vigastuste nahka. "Kuna eelmisel aastal väga palju mängida ei saanud, siis pean sel aastal kahe hooaja eest tegema!"

Võitluslikus mängus kippusid paljudel meestel lained peas kokku lööma ning kohtunike töö valju kommenteerimise eest korjas endale kollase kaardi ka Zahhovaiko ise. "Mängus sees olles keevad vahel emotsioonid üle. Midagi isiklikku seal ei olnud. Ei teagi, mis see põhjus oli, miks mulle kollane anti. Aga mis seal ikka... Emotsioonid tõusid lakke nii mul kui ka vastastel. Kõva mäng oli, kahju, et publik seda ei näinud. See aeg, mil pealtvaatajad saaks tulla mänge vaatama, võiks kiiremini kätte jõuda. Ootame kangesti, et saaks oma fänne lähemalt näha," sõnas Zahhovaiko.