Kalju kapten treenerivahetusest: mingil põhjusel klubi seda soovis, see polnud mängijate teha

"Ütleksin, et see nädal on olnud väga informatiivne. Olen mängijate ja meeskonna meeleoluga rahul. Samuti ka Kuressaares nähtud mängu kvaliteediga, kuigi tulemus polnud päris see, mida me soovisime," rääkis Roman Kožuhhovski, kes võttis hundipassi saanud Sergei Frantsevilt Kalju tüüri üle 25. aprillil ning on seni uues ametis pidanud vaid ühe kohtumise, kui möödunud laupäeval tehti 0:0 viik võõrsil FC Kuressaarega.

Ukrainlasest lootsilt küsiti, mille poolest tema käekiri vallandatud Frantsevi omast erineb. "Üldine fookus on sama, oleme ju Sergeiga pikalt koos töötanud. Erinevused peituvad detailides ning tänapäeva jalgpalli tähele pannes. Nõuan agressiivsust kõikides mängu faasides, nii üleminekutel kaitsest rünnakule kui ka vastupidi. Hetkel on aga minu jaoks praegu peamine meeskonnavaimu tõstmine," sõnas Kožuhhovski, kes seni juhendas Kalju U21 meeskonda ning töötas Frantsevi abitreenerina.





Nõmme Kalju kapten Maximiliano Uggè meeskonnavaimust pärast katastroofilist hooaja algust: "Olukord pole kerge, aga me peame sellest välja tulema kõik koos. Kui kõik on hästi, on alati lihtne, aga kui midagi valesti läheb, tuleb näidata iseloomu. Ütleksin, et meeleolu on hetkel okei. Vahetasime treenerit, valmistume tähtsaks mänguks ja üritame pühapäeval valmis olla."

Uggè ei soovinud peatreeneri vahetuse teemal pikemalt peatuda, öeldes vaid, et sellised otsused pole mängijate teha. "Muidugi on kurb, kui oled ühe treeneriga neli aastat koos töötanud, võitnud koos meistritiitli ja superkarika, ja siis ta lahkub. Aga see on jalgpall. Me ei saa midagi teha. See on klubi otsus, mingil põhjusel nad seda soovisid, ning me peame seda austama."