Kalev Kruus Järviste ja Vassiljevi juhtumist: palun, ärme hakka kedagi karistama!

Järviste ajas keema Vassiljevi käitumine 90. minutil, kui Tammeka väravavaht Karl Johan Pechter oli palli auti visanud, sest karistusalas lebas krampides pikali tartlaste kaitsja Kevin Aloe. Auti sisse visanud Vassiljev aga palli Tammekale ei loovutanud, nagu viimased fair play vaimus lootsid.

Järviste on oma sõnavõtu pärast nii avalikult kui ka Vassiljevi ees isiklikult vabandanud. Sündmust kajastades visati meedias õhku ka võimalik Järviste karistamine, mille peale jalgpalliliidu infojuht ja distsiplinaarkomisjoni liige ütles, et sellest pole veel juttu tehtud, kuid seda lõplikult välistada ei saa.

Juhtumit arutati ka eile Betsafe'i jalgpalliblogis, kus saatejuhtide Kalev Kruusi ja Toomas Vara külalisteks olid Paide linnameeskonna spordidirektor ja Eesti koondise endine peatreener Tarmo Rüütli.

Rüütli tõdes, et tema mängu oma silmaga ei näinud, sest viibis samal ajal A. Le Coq Arena kõrval harjutusväljakul trennis. Küll aga luges ta Järviste ja Vassiljevi sõnavahetusest järgmisel päeval meediast.

"Kostja Vassiljev mängus ja selline negatiivne foon! Kuidas ei andnud palli tagasi! Ma ei näinud seda, aga ma arvan, et situatsioon oli seotud sellega, et... Nagu mängudes tihtipeale juhtub - vaja on aega võita ja visatakse pikali ja nõutakse abi. Ma arvan, et Vassiljevile tundus see mittevajalik paus," kaitses Rüütli oma kunagist hoolealust.

Kalev Kruus: "Kui Mihkel Järviste suu lahti tegi... Väga paljud nõuavad justkui mingit karistust. Ma küll tahaks öelda, et ärme palun karista! See kõik lisab värvi sellele mängule ja kui me hakkame selliste suupruukimiste eest karistama, siis me tapame kokkuvõttes seda mängu hirmsasti."

Tarmo Rüütli: "Nojah, seda kindlasti. Aga kuidagi peab ikka paigas olema, kes on kes ja kuidas sa ikka korüfeele ütled, et kurat, ma murran su jalad ära... [...] Vabandamine on muidugi kohane, aga karistamine on kindlasti ülereageerimine."

Rüütli avaldas arvamust, et sellises vahejuhtumis tuleb väike kivi visata ka treenerite kapsaaeda, kes ei ole mängijatele enne kohtumist meelde tuletanud, et tühjade tribüünide tõttu on nende sõnad kordades paremini kuulda. "Praegu tuleks meeskonda instrukteerida juba enne mängu. Publikut ei ole, sa ei pea kogu aeg rääkima, mis sülg suhu toob," lisas Rüütli.