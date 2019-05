Kaks võistkonda mahub veel! Kes kroonitakse Eesti meistriks penaltite löömises?

A. Le Coq penaltilahing saab alguse Sportland Arenal, kus mängitakse kuni poolfinaalideni. Pronksimäng ja finaal peetakse juba rahvusstaadionil Tipneri karikavõistluste finaalmängu poolajal.

Seoses suure huviga penaltilahingu vastu, otsustati osalevate võistkondade arvu suurendada 32-lt 40-le. Praeguseks on registreerinud 38 võistkonda ning kahe võistkonna loobumise tõttu on hetkel üks koht täitmata. Penaltilahingule registreerumiseks tuleb saata e-kiri aadressile siim.juks@jalgpall.ee. Osaleda saab neljaliikmeline võistkond (3 mängijat + 1 väravavaht), kus kõik mängijad on vähemalt 16-aastased või vanemad.

Penaltilahingu esikolmikule on auhinnad välja pannud A. Le Coq. Võitja saab endale valida 700 euro väärtuses A. Le Coqi toodangut. Teise ja kolmanda koha omanike jaoks on summad vastavalt 500 ja 300 eurot. Hiljuti on A. Le Coq turule tulnud ka uue isotoonilise ja alkoholivaba nisuõluga.

Loosi abil jagati registreerunud võistkonnad kaheksasse viieliikmelisse alagruppi:



A-alagrupp: JK Tabasalu, FC Viking, FC Tüg, FC Nõmme United, Qtid

B-alagrupp: BSC Thunder Häcker, SC ReUnited, FC Elbato, Läänemaa JK, FC Zapoos

C-alagrupp: JK Jalgpallihaigla, Põhja-Tallinna JK Volta, Kuldne Põlvkond, FC Pelgu City, arvato F.C.

D-alagrupp: Hellad Hundid, Manivald, Lame Maa, Tallinna FC Flora, vaba koht

E-alagrupp: JK Mauruse Saurused, Põlva FC Lootos, FC Kose, Pakri SK, FC Kops Koos

F-alagrupp: JK Õismäe Torm, FC Wolves, FC Olympic, JK Piraaja, FC Tartu Unlimited

G-alagrupp: vaba koht, Loo Jalgpalliklubi, Viimsi Lõvid, FC Puhkus Mehhikos, Pärnu United

H-alagrupp: Maarjamäe FC Igiliikur, FC Tatikad Platsil, FC Sssolutions, FC Viru Energy, Türkiis JK

A. Le Coq penaltilahingu ajakava: