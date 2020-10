Kaks väravat löönud Rauno Sappinen: emotsioonid on väga segased

Kuigi Eesti avas Rahvuste Liigas nii punkti- kui väravaarve, teeb viigi valusaks asjaolu, et eestlased andsid käest 3:1 edu. "Emotsioonid on väga segased," rääkis Sappinen mängujärgsel pressikonverentsil. "Peame rahulikult välja magama ning siis vaatama üle. Ei oskagi öelda, kas klaas on pooltäis või pooltühi."

"Esimese värava puhul pani Artur Pikk superpalli ning olin õiges kohas. Teise värava puhul olin samuti õiges kohas," kirjeldas Sappinen enda tabamusi. "Meeskonnakaaslased oskasid täpsed pallid panna."

Kohtumine algas eestlaste jaoks katastroofiliselt, kui kõigest 3. minutil saatis Märten Kuusk palli enda võrku. Nimelt söötis Kuusk palli tagasi puurilukule Karl Jakob Heinale, kuid kaitsja valearvestuse tõttu maandus pall võrgus. "Koosolekutel sai räägitud, et ükskõik, mis väljakutel juhtub, siis ülesanne on ikka edasi mängida. Kõige tähtsam on kodus ajada selg sirgu ja mängida edasi võiduni," sõnas Sappinen.

"Üht asja on keeruline öelda, aga oleme terve nädala endale sisendanud, et suudame jalgpalli mängida ja peame seda kodus näitama," lisas Sappinen mängu kohta. "Õnneks saime väravaga hea emotsiooni ja publik tuli kaasa. Hea emotsiooniga läksime 3:1 juhtima, kahjuks ei suutnud hoida seda lõpuni hoida."

Mis on peamised kohad, kus tuleb teha vigade parandus? "Peame väravad üle vaatama. Isiklikest kogemustest rääkides, siis ka euromängude puhul Floraga on olnud nii, et et kui juhime mängu, siis kuidagi targemalt oleks vaja mäng ära tappa. Me juhime, aga siis lubame nad tagasi. Seda tuleks vältida."