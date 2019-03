Kaks Kuressaare mängijat tõmbasid keset hooaega sõprusmänguks selga Flora särgi, Pohlak ja Penu ei näe probleemi

Kui väravavaht Magnus Karofeld on Kuressaares Florast laenul, siis Saaremaa klubi võtmemängija Sander Laht on küll varem Flora ridadesse kuulunud, kuid praegu täieõiguslik FC Kuressaare pallur.

Selline teguviis on ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias kaasa toonud pahameeletormi, kuid Flora presidendi Pelle Pohlaku sõnul ei näe ta hooaja keskel konkurentklubi mängijate kasutamises probleemi.

"Ma ütleks, et see on pilli lõhki ajamine. See ei ole mitte midagi erilist. Sander Laht on Floras viis aastat noortetreener olnud. Olen ise mänginud 10-11 aastat Kuressaares. On loogiline, et kahel klubil on hea läbisaamine," sõnas Pohlak.

"Enne Sanderi ja Magnuse Soome kaasa võtmist rääkisime need asjad läbi nii FC Kuressaare kui mängijate endaga, kõik olid nõus."

Seda kinnitab ka Kuressaare klubi president Priit Penu. "Jah, põhimõtteliselt olid asjad nii. Meie eesmärk oli anda mängijatele koormust sel ajal, kui meil klubiga mänge ei ole ja seda võimalikult kõrgel tasemel."